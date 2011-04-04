АЛЬФА 5%
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 лют, 2020 02:24
АЛЬФА 5%
АЛЬФА 5%
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Вів 18 лют, 2020 08:14
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:53
До кінця березня банки повинні затвердити та передати на розгляд НБУ програми роботи з непрацюючими кредитами. Крім того, у лютому завершується процес створення системи управління ризиками, зокрема мають бути затверджені декларації схильності до ризиків.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 15:28
Ховайте сало!
Перший віцепрезидент Асоціації платників податків України, генерал-майор податкової поліції України Юрій Атаманюк вважає, що ситуація з невиконанням бюджету спровокована українськими урядом і Нацбанком. Одна з причин - посилення курсу нацвалюти, яке спостерігається останній рік. «Зараз уряд нарікає на зміцнення гривні, але навіщо ж тоді при складанні бюджету закладався курс 27 гривень за долар?, - звертає увагу експерт в інтерв'ю « Главкому » - Проблема в тому, що Міністерство фінансів і НБУ прийняли шалене рішення – випустити облігації внутрішньої державної позики. Це найдорожчі запозичення в історії економік усіх країн».
«Найдешевші запозичення – зовнішні: ЄББР, Всесвітній банк, МВФ. Там 3-5% річних. А облігації внутрішньої держпозики у другому півріччі 2019 року продавалися під 17%, продали на 210 млрд грн. Це близько 50 млрд в рік тільки відсотків накопичується! Вдумайтеся. До цього максимальні запозичення були в 2014 році. Майдан, розвал державних інститутів, Крим, Донбас, військові дії, хаос, стрибок долара, економіку лихоманить. Але облігацій внутрішньої позики тоді було продано тільки на 5 млрд грн», – нагадав податківець.
За словами Атаманюка, видавати кредити за нинішньої економічної ситуації – величезні ризики. А тут купив облігації, які гарантовані державою. Банк нічим не ризикує. В країну заводили валюту, міняли її на гривню для покупки облігацій, ось гривня і посилилася. У січні, до речі, продали облігацій ще на 10 млрд.
«Міністр фінансів вже заявила, що нам цей рік не прожити без $15 млрд запозичень. Охоче вірю. Згенерована в минулому році діра в бюджеті 120 млрд грн нікуди не далася – просто стиснулася пружина. Плюс 210 млрд грн за облігаціями внутрішньої позики. Плюс потокові виплати за раніше взятими кредитами. Ось $15 млрд і виходить. І якщо ці кошти знайдуться, вони просто будуть кинуті на оплату боргів, ні про який розвиток не може бути й мови», – зауважив генерал-майор.
На його думку, курс рано чи пізно стрибне. І той, у кого інсайдерська інформація, буде в величезному виграші.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 18 лют, 2020 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 18 лют, 2020 15:31
Козак-характерник
как там короновирус на курсе битка отражается?
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Додано: Вів 18 лют, 2020 15:36
Файно! Всі виводимо сало в криптовалютні offшори. Харе годувати прожорливого кроля!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:04
Ховайте сало - 2
Данные о том, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского составляет якобы 63%, не соответствуют действительности. На самом же деле он составляет порядка 35% и будет падать дальше. Об этом рассказал журналист и предприниматель Андрей Пальчевский в недавнем интервью Ukrlife.TV
В частности, по его мнению, падение рейтинга главы государства произойдет на фоне падения гривны, непомерно дорогих платежек за услуги ЖКХ, гибели самолета в Иране и скандала с отдыхом Зеленского в Омане.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:09
Какой прозорливый человек !
Прям Нострадамус, никак не меньше
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:20
Re: Байки про банки і не тільки....
210*0,17=35,7
Звідки 50?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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