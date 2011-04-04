Додано: Вів 18 лют, 2020 15:28

Перший віцепрезидент Асоціації платників податків України, генерал-майор податкової поліції України Юрій Атаманюк вважає, що ситуація з невиконанням бюджету спровокована українськими урядом і Нацбанком. Одна з причин - посилення курсу нацвалюти, яке спостерігається останній рік. «Зараз уряд нарікає на зміцнення гривні, але навіщо ж тоді при складанні бюджету закладався курс 27 гривень за долар?, - звертає увагу експерт в інтерв'ю « Главкому » - Проблема в тому, що Міністерство фінансів і НБУ прийняли шалене рішення – випустити облігації внутрішньої державної позики. Це найдорожчі запозичення в історії економік усіх країн» .



«Найдешевші запозичення – зовнішні: ЄББР, Всесвітній банк, МВФ. Там 3-5% річних. А облігації внутрішньої держпозики у другому півріччі 2019 року продавалися під 17%, продали на 210 млрд грн. Це близько 50 млрд в рік тільки відсотків накопичується! Вдумайтеся. До цього максимальні запозичення були в 2014 році. Майдан, розвал державних інститутів, Крим, Донбас, військові дії, хаос, стрибок долара, економіку лихоманить. Але облігацій внутрішньої позики тоді було продано тільки на 5 млрд грн» , – нагадав податківець.



За словами Атаманюка, видавати кредити за нинішньої економічної ситуації – величезні ризики. А тут купив облігації, які гарантовані державою. Банк нічим не ризикує. В країну заводили валюту, міняли її на гривню для покупки облігацій, ось гривня і посилилася . У січні, до речі, продали облігацій ще на 10 млрд.



«Міністр фінансів вже заявила, що нам цей рік не прожити без $15 млрд запозичень. Охоче вірю. Згенерована в минулому році діра в бюджеті 120 млрд грн нікуди не далася – просто стиснулася пружина. Плюс 210 млрд грн за облігаціями внутрішньої позики. Плюс потокові виплати за раніше взятими кредитами. Ось $15 млрд і виходить. І якщо ці кошти знайдуться, вони просто будуть кинуті на оплату боргів, ні про який розвиток не може бути й мови», – зауважив генерал-майор.



На його думку, курс рано чи пізно стрибне. І той, у кого інсайдерська інформація, буде в величезному виграші .

Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 18 лют, 2020 15:35, всього редагувалось 1 раз.

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