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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 759760761762
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:33

  Квесторе_поверніться написав:
  Козак-характерник написав:А облігації внутрішньої держпозики у другому півріччі 2019 року продавалися під 17%, продали на 210 млрд грн. Це близько 50 млрд в рік тільки відсотків накопичується! Вдумайтеся.

210*0,17=35,7
Звідки 50?

Не знаю. Можливо він додав до 210 млрд. гроші, що надійшли від породажу облігацій у першому півріччі 2019 р.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:56

  Козак-характерник написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Козак-характерник написав:А облігації внутрішньої держпозики у другому півріччі 2019 року продавалися під 17%, продали на 210 млрд грн. Це близько 50 млрд в рік тільки відсотків накопичується! Вдумайтеся.

210*0,17=35,7
Звідки 50?

Не знаю. Можливо він додав до 210 млрд. гроші, що надійшли від породажу облігацій у першому півріччі 2019 р.

Маніпулює...іноді Юля-московська зозуля :) таким самим прийомом користується.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 07:15

Re: Байки про банки і не тільки....

А-банк понизил с 15,5 до 14,75 на год
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:56

"Райффайзен Банк Аваль" запідозрив свою менеджерку, яка обслуговувала клієнтів "преміум" сегменту, у викраденні у них майже 20 млн гривень.

Згідно судових матеріалів, вкрадені гроші співробітниця переказувала на фіктивні карткові рахунки, які створила у цьому ж банку, повідомляє "Фінбаланс". Далі вона витрачала їх у магазинах і переводила у готівку в банкоматах.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... andalu.htm
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:03

  SAndriy1 написав:А-банк понизил с 15,5 до 14,75 на год

Сумно. Поко що в Братків харчуємся під 18,5%.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:09

Виглядає що 10% в ОВДП є якимсь рубіконом.
Дуже мало бажаючих дати Неньці Україні в борг під менший прОцент. :(
Так що облікова ставка в 7% на кінець року з обєктивних причин може бути недосяжна.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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