Не знаю. Можливо він додав до 210 млрд. гроші, що надійшли від породажу облігацій у першому півріччі 2019 р.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:33
Не знаю. Можливо він додав до 210 млрд. гроші, що надійшли від породажу облігацій у першому півріччі 2019 р.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:56
Маніпулює...іноді Юля-московська зозуля таким самим прийомом користується.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 07:15
Re: Байки про банки і не тільки....
А-банк понизил с 15,5 до 14,75 на год
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:56
"Райффайзен Банк Аваль" запідозрив свою менеджерку, яка обслуговувала клієнтів "преміум" сегменту, у викраденні у них майже 20 млн гривень.
Згідно судових матеріалів, вкрадені гроші співробітниця переказувала на фіктивні карткові рахунки, які створила у цьому ж банку, повідомляє "Фінбаланс". Далі вона витрачала їх у магазинах і переводила у готівку в банкоматах.
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:03
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Додано: Сер 19 лют, 2020 12:09
Виглядає що 10% в ОВДП є якимсь рубіконом.
Дуже мало бажаючих дати Неньці Україні в борг під менший прОцент.
Так що облікова ставка в 7% на кінець року з обєктивних причин може бути недосяжна.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 12:50
Это понятно! Есть ещё что пополнять и под 18,75, и под 18,5, и под 18.
Но для себя пока не решил (а момент уходит) : стоит ли дальше бить столбы , например в Глобусе на 2 года под 15, или ждать повышения ставок? Не исключено, что по ряду факторов, размещения под 10% будут слабыми и начнут поднимать ставку!
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:06
Re: Байки про банки і не тільки....
Якщо стовпці відносно недорогі то цілком...варто...мабуть.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 13:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Не нужно пафоса, то не столбы , а метки.
Столб с пополнением в 200%. .... пижоны....
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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