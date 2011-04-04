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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 760761762763
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:15

Re: Байки про банки і не тільки....

У меня столбы только до весны следующего года, и для себя принял решение больше не столбиться. Не верю, что в ближайшие два года не будет мирового кризиса....
а вот когда он наступит, посмотрим, действительно ли банкам Украины не нужны деньги
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:31

  Квесторе_поверніться написав:Виглядає що 10% в ОВДП є якимсь рубіконом.
Дуже мало бажаючих дати Неньці Україні в борг під менший прОцент. :(
Так що облікова ставка в 7% на кінець року з обєктивних причин може бути недосяжна.

Главное, этот рубикон держать и более не предлагать, раз уж взяли твердый курс на кредиты под 12% годовых. Резервов достаточно.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:37

Кайфуєм!

Відтепер громадяни України, які отримують кошти на банківську карту від людей, що не є близькими родичами (батьки, чоловік, дружина, діти, брати та сестри, баба та дід, онуки) змушені будуть платити податок.

Так, якщо громадянин отримує кошти на банківську карту, то до 1 травня 2021 року він має вказати цей факт в податковій декларації, а до 1 серпня – сплатити податок.

Розмір податку становить 18% + 1,5% військового збору.

За подарунок у вигляді нерухомості або автомобіля доведеться заплатити 6,5% вартості.

Примітно, що податком з доходів банківських карт буде обкладатися тіло доходу – трудового, інвестиційного, від продажу, сімейного або державно-соціального. Навіть якщо людина продає свої річ в інтернеті, отримуючи гроші на карту, за це доведеться сплатити податок.

Юристи Телеграм-каналу «Адвокат права» пояснюють новий вид оподаткування простим прикладом: «Катя продала Васі свій велосипед за 1000 грн. Вася – за діджиталізацію, тому скинув Каті грошики на банківську карту. А Каті…довелося заплатити 19,5% податку».

Зазначається, що платити податок потрібно буде навіть в тому випадку, якщо ви продаєте своє речі в інтернеті, бо це теж рахується як прибуток.

Єдина операція, яка не буде оподатковуватися, це кошти, повернуті в рахунок боргу. Для цього в призначенні транзакції необхідно вказати факт повернення по позики.

Юристи додають, що 31 січня 2020 року в Україні не існує банківської таємниці. НБУ прийняв постанову №13 «Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», що дозволяє банку продавати звіти про операції на картках всіх фізичних осіб без їх згоди. Відсутні будь-які обмеження щодо такого звітування банками. https://1news.com.ua/ukraine/za-perekaz ... datku.html
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:43

Козак-характерник

Уже везде сказали, что фейк. А Вы всё г..но бросаете на вентилятор.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:46

  jay2004 написав:Козак-характерник

Уже везде сказали, что фейк. А Вы всё г..но бросаете на вентилятор.

Хто сказав? А може щупають грунт? :) Кролик, він є прожорливим.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:47

  Stringer написав:У меня столбы только до весны следующего года, и для себя принял решение больше не столбиться. Не верю, что в ближайшие два года не будет мирового кризиса....
а вот когда он наступит, посмотрим, действительно ли банкам Украины не нужны деньги


Аналогично, ЗЕлёнобобики дотянут до осени-зимы в таком темпе (падение учётной ставки). Некоторые паростки уже сейчас виднеются (МВФ не спешат давать кредит, падение ВВП, инвестиции упорно не идут к нам, коррупция прозветает и т.п). А потом будет разворот... Вангую.
Востаннє редагувалось jay2004 в Сер 19 лют, 2020 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:Кролик, він є прожорливим.


То вже не кролик, а зелений туман!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:53

Дима без вогню не буває. Я тихо починаю ненавидіти клоунів - послідовників справи кроля. Щось мутять. Хочуть запустити жадібну лапу в горщик козака. :evil: Вкотре переконався, що правильно зробив, що півгорщика сховав під грушу, а пів вивів у криптовалютні offшори. 8)

  V2 написав:
  Козак-характерник написав:Кролик, він є прожорливим.


То вже не кролик, а зелений туман!

Вони там коксу перенюхали? :mrgreen:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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