Додано: Сер 19 лют, 2020 14:37

Відтепер громадяни України, які отримують кошти на банківську карту від людей, що не є близькими родичами (батьки, чоловік, дружина, діти, брати та сестри, баба та дід, онуки) змушені будуть платити податок.Так, якщо громадянин отримує кошти на банківську карту, то до 1 травня 2021 року він має вказати цей факт в податковій декларації, а до 1 серпня – сплатити податок.Розмір податку становить 18% + 1,5% військового збору.За подарунок у вигляді нерухомості або автомобіля доведеться заплатити 6,5% вартості.Примітно, що податком з доходів банківських карт буде обкладатися тіло доходу – трудового, інвестиційного, від продажу, сімейного або державно-соціального. Навіть якщо людина продає свої річ в інтернеті, отримуючи гроші на карту, за це доведеться сплатити податок.Юристи Телеграм-каналу «Адвокат права» пояснюють новий вид оподаткування простим прикладом: «Катя продала Васі свій велосипед за 1000 грн. Вася – за діджиталізацію, тому скинув Каті грошики на банківську карту. А Каті…довелося заплатити 19,5% податку».Зазначається, що платити податок потрібно буде навіть в тому випадку, якщо ви продаєте своє речі в інтернеті, бо це теж рахується як прибуток.Єдина операція, яка не буде оподатковуватися, це кошти, повернуті в рахунок боргу. Для цього в призначенні транзакції необхідно вказати факт повернення по позики.Юристи додають, що 31 січня 2020 року в Україні не існує банківської таємниці. НБУ прийняв постанову №13 «Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», що дозволяє банку продавати звіти про операції на картках всіх фізичних осіб без їх згоди. Відсутні будь-які обмеження щодо такого звітування банками.