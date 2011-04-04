У меня столбы только до весны следующего года, и для себя принял решение больше не столбиться. Не верю, что в ближайшие два года не будет мирового кризиса....
а вот когда он наступит, посмотрим, действительно ли банкам Украины не нужны деньги
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:15
Re: Байки про банки і не тільки....
У меня столбы только до весны следующего года, и для себя принял решение больше не столбиться. Не верю, что в ближайшие два года не будет мирового кризиса....
а вот когда он наступит, посмотрим, действительно ли банкам Украины не нужны деньги
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:31
Главное, этот рубикон держать и более не предлагать, раз уж взяли твердый курс на кредиты под 12% годовых. Резервов достаточно.
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:37
Кайфуєм!
Відтепер громадяни України, які отримують кошти на банківську карту від людей, що не є близькими родичами (батьки, чоловік, дружина, діти, брати та сестри, баба та дід, онуки) змушені будуть платити податок.
Так, якщо громадянин отримує кошти на банківську карту, то до 1 травня 2021 року він має вказати цей факт в податковій декларації, а до 1 серпня – сплатити податок.
Розмір податку становить 18% + 1,5% військового збору.
За подарунок у вигляді нерухомості або автомобіля доведеться заплатити 6,5% вартості.
Примітно, що податком з доходів банківських карт буде обкладатися тіло доходу – трудового, інвестиційного, від продажу, сімейного або державно-соціального. Навіть якщо людина продає свої річ в інтернеті, отримуючи гроші на карту, за це доведеться сплатити податок.
Юристи Телеграм-каналу «Адвокат права» пояснюють новий вид оподаткування простим прикладом: «Катя продала Васі свій велосипед за 1000 грн. Вася – за діджиталізацію, тому скинув Каті грошики на банківську карту. А Каті…довелося заплатити 19,5% податку».
Зазначається, що платити податок потрібно буде навіть в тому випадку, якщо ви продаєте своє речі в інтернеті, бо це теж рахується як прибуток.
Єдина операція, яка не буде оподатковуватися, це кошти, повернуті в рахунок боргу. Для цього в призначенні транзакції необхідно вказати факт повернення по позики.
Юристи додають, що 31 січня 2020 року в Україні не існує банківської таємниці. НБУ прийняв постанову №13 «Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», що дозволяє банку продавати звіти про операції на картках всіх фізичних осіб без їх згоди. Відсутні будь-які обмеження щодо такого звітування банками.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:43
Козак-характерник
Уже везде сказали, что фейк. А Вы всё г..но бросаете на вентилятор.
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:46
Хто сказав? А може щупають грунт? Кролик, він є прожорливим.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:47
Аналогично, ЗЕлёнобобики дотянут до осени-зимы в таком темпе (падение учётной ставки). Некоторые паростки уже сейчас виднеются (МВФ не спешат давать кредит, падение ВВП, инвестиции упорно не идут к нам, коррупция прозветает и т.п). А потом будет разворот... Вангую.
Востаннє редагувалось jay2004 в Сер 19 лют, 2020 14:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:49
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:53
Дима без вогню не буває. Я тихо починаю ненавидіти клоунів - послідовників справи кроля. Щось мутять. Хочуть запустити жадібну лапу в горщик козака. Вкотре переконався, що правильно зробив, що півгорщика сховав під грушу, а пів вивів у криптовалютні offшори.
Вони там коксу перенюхали?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:49
Хто не в темі...слід починати з першоджнрел
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:56
Ну це слід моніторити...а завтра візьмуть і знизять прОцент.
До стовпових можна віднести
Комсу2
Львівських швейцарів
МінФінбанку (банку міністра фінансів)
Руслана
це ті що є на західних теренах.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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