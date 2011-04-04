Батя, де Ви , а де ц1 банки?
У Вас краще получается богословити и слобоблудити у пол1тичц1.
Пов1рте. Там у Вас краще виходить.
Дайте спок1й тому кролю - людина мала з1рковий час 1 сповна його використала.
Будьте толерантним.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 19 лют, 2020 19:54
Re: Байки про банки і не тільки....
Батя, де Ви , а де ц1 банки?
У Вас краще получается богословити и слобоблудити у пол1тичц1.
Пов1рте. Там у Вас краще виходить.
Дайте спок1й тому кролю - людина мала з1рковий час 1 сповна його використала.
Будьте толерантним.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:00
Re: Байки про банки і не тільки....
ДПС спростувала фейк: Перекази на картку не збираються оподатковувати
Державна податкова служба спростувала інформацію про те, що українцям доведеться сплачувати 19,5% податку за переказ будь-якої суми на банківську картку. Про це йдеться в повідомленні ДПС.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:02
Re: Байки про банки і не тільки....
в крипті!!!
КХ там ріпло-др..ить
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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