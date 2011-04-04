Батя, де Ви , а де ц1 банки?
У Вас краще получается богословити и слобоблудити у пол1тичц1.
Пов1рте. Там у Вас краще виходить.
Дайте спок1й тому кролю - людина мала з1рковий час 1 сповна його використала.
Будьте толерантним.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 19 лют, 2020 19:54
Re: Байки про банки і не тільки....
Батя, де Ви , а де ц1 банки?
У Вас краще получается богословити и слобоблудити у пол1тичц1.
Пов1рте. Там у Вас краще виходить.
Дайте спок1й тому кролю - людина мала з1рковий час 1 сповна його використала.
Будьте толерантним.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:00
Re: Байки про банки і не тільки....
ДПС спростувала фейк: Перекази на картку не збираються оподатковувати
Державна податкова служба спростувала інформацію про те, що українцям доведеться сплачувати 19,5% податку за переказ будь-якої суми на банківську картку. Про це йдеться в повідомленні ДПС.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:02
Re: Байки про банки і не тільки....
в крипті!!!
КХ там ріпло-др..ить
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 19 лют, 2020 21:45
У Деснянському районі Києва злочинці скоїли розбійний напад біля пункту обміну валют.
це сталося 18 лютого близько 10:00 на вул Теодора Драйзера. Злочинці чекали жертву поруч з обмінником.
Коли "клієнт" вийшов зі свого автомобіля, на нього напали двоє бандитів (один iз них був озброєний, в руках - пістолет). Чоловіка вдарили по голові, а потім відібрали сумку з грошима і втекли з місця злочину.
Як з'ясувалося, у чоловіка було з собою близько 500 тис.грн і 65 тисяч доларів. Разом – близько двох мільйонів гривень.
За інформацією джерел, один iз грабіжників підстерігав жертву на вулиці, другий знаходився в сусідньому кафе, звідки вів спостереження.
Злочинець обчистив сейф відділення ПриватБанку в Печерському районі Києва і зник із здобиччю.
це сталося вранці 17 лютого. Злодій проник у відділення банку на вул. Євгена Коновальця віджавши метало-пластикові двері.
В одному з кабінетів він відкрив сейф і забрав звідти понад 300 тисяч гривень.
злодієві не довелося особливо старатися, ключі від сейфа перебували в тому ж кабінеті. За попередньою інформацією злочинцеві на все знадобилося від 5 до 10 хвилин.
Сигналізація спрацювала, проте злочинець спокійно пішов із "виручкою".
Додано: Сер 19 лют, 2020 22:26
В Днепровском районе Запорожья ночью взорвали банкомат. Соответствующее видео опубликовали в сети, передает "ZаБор".
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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