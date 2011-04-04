Додано: Сер 19 лют, 2020 21:45

У Деснянському районі Києва злочинці скоїли розбійний напад біля пункту обміну валют.

Злочинці чекали жертву поруч з обмінником.



у чоловіка було з собою близько 500 тис.грн і 65 тисяч доларів. Разом – близько двох мільйонів гривень.

Злочинець обчистив сейф відділення ПриватБанку в Печерському районі Києва і зник із здобиччю.

відкрив сейф і забрав звідти понад 300 тисяч гривень.

злодієві не довелося особливо старатися, ключі від сейфа перебували в тому ж кабінеті.

це сталося 18 лютого близько 10:00 на вул Теодора Драйзера.Коли "клієнт" вийшов зі свого автомобіля, на нього напали двоє бандитів (один iз них був озброєний, в руках - пістолет). Чоловіка вдарили по голові, а потім відібрали сумку з грошима і втекли з місця злочину.Як з'ясувалося,За інформацією джерел, один iз грабіжників підстерігав жертву на вулиці, другий знаходився в сусідньому кафе, звідки вів спостереження.це сталося вранці 17 лютого. Злодій проник у відділення банку на вул. Євгена Коновальця віджавши метало-пластикові двері.В одному з кабінетів вінЗа попередньою інформацією злочинцеві на все знадобилося від 5 до 10 хвилин.Сигналізація спрацювала, проте злочинець спокійно пішов із "виручкою".