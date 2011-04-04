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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 761762763764
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:Я тихо починаю ненавидіти клоунів - послідовників справи кроля. Щось мутять. Хочуть запустити жадібну лапу в горщик козака


Батя, де Ви , а де ц1 банки?
У Вас краще получается богословити и слобоблудити у пол1тичц1.
Пов1рте. Там у Вас краще виходить.
Дайте спок1й тому кролю - людина мала з1рковий час 1 сповна його використала.
Будьте толерантним.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:Вони там коксу перенюхали?


ДПС спростувала фейк: Перекази на картку не збираються оподатковувати
Державна податкова служба спростувала інформацію про те, що українцям доведеться сплачувати 19,5% податку за переказ будь-якої суми на банківську картку. Про це йдеться в повідомленні ДПС.

https://www.facebook.com/TaxUkraine/pho ... =3&theater
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:02

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:У Вас краще получается богословити и слобоблудити у пол1тичц1.
Пов1рте. Там у Вас краще виходить.


в крипті!!!

КХ там ріпло-др..ить :)
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:45

У Деснянському районі Києва злочинці скоїли розбійний напад біля пункту обміну валют.

це сталося 18 лютого близько 10:00 на вул Теодора Драйзера. Злочинці чекали жертву поруч з обмінником.

Коли "клієнт" вийшов зі свого автомобіля, на нього напали двоє бандитів (один iз них був озброєний, в руках - пістолет). Чоловіка вдарили по голові, а потім відібрали сумку з грошима і втекли з місця злочину.

Як з'ясувалося, у чоловіка було з собою близько 500 тис.грн і 65 тисяч доларів. Разом – близько двох мільйонів гривень.

За інформацією джерел, один iз грабіжників підстерігав жертву на вулиці, другий знаходився в сусідньому кафе, звідки вів спостереження.
https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... -napad.htm

Злочинець обчистив сейф відділення ПриватБанку в Печерському районі Києва і зник із здобиччю.
це сталося вранці 17 лютого. Злодій проник у відділення банку на вул. Євгена Коновальця віджавши метало-пластикові двері.

В одному з кабінетів він відкрив сейф і забрав звідти понад 300 тисяч гривень.
злодієві не довелося особливо старатися, ключі від сейфа перебували в тому ж кабінеті. За попередньою інформацією злочинцеві на все знадобилося від 5 до 10 хвилин.

Сигналізація спрацювала, проте злочинець спокійно пішов із "виручкою".
https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... griven.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:26

В Днепровском районе Запорожья ночью взорвали банкомат. Соответствующее видео опубликовали в сети, передает "ZаБор".

http://zabor.zp.ua/www/content/poyavilo ... -zaporozhe
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 00:03

Уважаемы коллеги! С такими ставками по валютным депо становится оооочень грустно. Давайте делиться опытом куда можно их инвестировать. Мои варианты: недвига, золото...
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:09

Re: Байки про банки і не тільки....

А куди євро зараз можна пристроїти біля 3.5% типу як в Укркап або Коміндбанк? Хтось ще дає хоч стільки ж?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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