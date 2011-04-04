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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 762763764765
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:13

  omb написав:SAndriy1 Сейчас такой сезон, что традиционно ставки не алё, так что будь готов вложится на месяца 3 или 6, чтобы дотянуть до осени, когда традиционно ставки классные :)

Спасибо)))
Пока есть куда перекладывать))) так что дотяну
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:17

Re: Байки про банки і не тільки....

Ось де найкращі кредитки, а то коко, моня, алла ;))
https://www.prostobank.ua/kreditnye_kar ... 20_02_2020
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:43

  SAndriy1 написав:
  omb написав:SAndriy1 Сейчас такой сезон, что традиционно ставки не алё, так что будь готов вложится на месяца 3 или 6, чтобы дотянуть до осени, когда традиционно ставки классные :)

Спасибо)))
Пока есть куда перекладывать))) так что дотяну


проходили это уже 3 раза за 15 лет :mrgreen:
в 2008м ставки летом в гривне 13-14%, осенью 2008-уже 20-22%
и так далее до 2020

как только "черный лебедь", так ставки вернуться (к какому уровню определяет ситуация),
если не будет до осени "лебедей", то ставки будут продолжать падать (деньги народ пока несет в банки, а не наоборот)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:04

  ihorsic написав:Уважаемы коллеги! С такими ставками по валютным депо становится оооочень грустно. Давайте делиться опытом куда можно их инвестировать. Мои варианты: недвига, золото...

Моё предложение - не допускать больше никаких ЗЕлёных клоунов и проходимцев к управлению страной. :!:
Manchester
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:24

  Manchester написав:
  ihorsic написав:Уважаемы коллеги! С такими ставками по валютным депо становится оооочень грустно. Давайте делиться опытом куда можно их инвестировать. Мои варианты: недвига, золото...

Моё предложение - не допускать больше никаких ЗЕлёных клоунов и проходимцев к управлению страной. :!:


Золотые слова. Где ж Вы были год назад :wink: ?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:32

  Manchester написав:
  ihorsic написав:Уважаемы коллеги! С такими ставками по валютным депо становится оооочень грустно. Давайте делиться опытом куда можно их инвестировать. Мои варианты: недвига, золото...

Моё предложение - не допускать больше никаких ЗЕлёных клоунов и проходимцев к управлению страной. :!:
Эх, толи дело юля и петя с падением гривны в 3-4 раза.. да, вот тогда было хорошо
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
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Есть вопросы - в личку!
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  kreuz написав:А куди євро зараз можна пристроїти біля 3.5% типу як в Укркап або Коміндбанк? Хтось ще дає хоч стільки ж?

Щось не знайшов відповідей...

А що скаже громада про RwS з його 4% аж до трьох років? Путній банк, чи так, забігайлівка?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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