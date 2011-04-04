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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 763764765766
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:А що скаже громада про RwS з його 4% аж до трьох років? Путній банк, чи так, забігайлівка?

Столбился в RwS по евро еще по ставке 5%. Пополнял пару месяцев назад.
За буйки заплывать не стоит.
То, сколько будет стоить евро в Украине через 3 года каждый прогнозирует сам...
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:16

  jay2004 написав:
  Manchester написав:
  ihorsic написав:Уважаемы коллеги! С такими ставками по валютным депо становится оооочень грустно. Давайте делиться опытом куда можно их инвестировать. Мои варианты: недвига, золото...

Моё предложение - не допускать больше никаких ЗЕлёных клоунов и проходимцев к управлению страной. :!:


Золотые слова. Где ж Вы были год назад :wink: ?

А пять? а особенно 10 лет назад? а еще раньше?
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:01

  Manchester написав:
  ihorsic написав:Уважаемы коллеги! С такими ставками по валютным депо становится оооочень грустно. Давайте делиться опытом куда можно их инвестировать. Мои варианты: недвига, золото...

Моё предложение - не допускать больше никаких ЗЕлёных клоунов и проходимцев к управлению страной. :!:

НБУ відносно незалежне...цей тренд заданий ще при Пороху.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:03

  kreuz написав:
  kreuz написав:А куди євро зараз можна пристроїти біля 3.5% типу як в Укркап або Коміндбанк? Хтось ще дає хоч стільки ж?

Щось не знайшов відповідей...

А що скаже громада про RwS з його 4% аж до трьох років? Путній банк, чи так, забігайлівка?

Руслан зараз в банці всіх порозганяв...буде сам банкувати...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:33

РВС с Днепра ушел. А какие столбы там были....
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ihorsic
 
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