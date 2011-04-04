Столбился в RwS по евро еще по ставке 5%. Пополнял пару месяцев назад.
За буйки заплывать не стоит.
То, сколько будет стоить евро в Украине через 3 года каждый прогнозирует сам...
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:07
Re: Байки про банки і не тільки....
Столбился в RwS по евро еще по ставке 5%. Пополнял пару месяцев назад.
За буйки заплывать не стоит.
То, сколько будет стоить евро в Украине через 3 года каждый прогнозирует сам...
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:16
А пять? а особенно 10 лет назад? а еще раньше?
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:01
НБУ відносно незалежне...цей тренд заданий ще при Пороху.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:03
Руслан зараз в банці всіх порозганяв...буде сам банкувати...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:33
РВС с Днепра ушел. А какие столбы там были....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:43
Співчуття...в Львові 2 відділення...працюють...поки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:50
і що вони написали клієнтам із Дніпра
чи взагалі нічого
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Зараз переглядають цей форум: Игорь Алексеевич і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|