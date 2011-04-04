Столбился в RwS по евро еще по ставке 5%. Пополнял пару месяцев назад.
За буйки заплывать не стоит.
То, сколько будет стоить евро в Украине через 3 года каждый прогнозирует сам...
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Додано: Чет 20 лют, 2020 13:07
Re: Байки про банки і не тільки....
Столбился в RwS по евро еще по ставке 5%. Пополнял пару месяцев назад.
За буйки заплывать не стоит.
То, сколько будет стоить евро в Украине через 3 года каждый прогнозирует сам...
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Додано: Чет 20 лют, 2020 13:16
А пять? а особенно 10 лет назад? а еще раньше?
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:01
НБУ відносно незалежне...цей тренд заданий ще при Пороху.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:03
Руслан зараз в банці всіх порозганяв...буде сам банкувати...мабуть.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:33
РВС с Днепра ушел. А какие столбы там были....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:43
Співчуття...в Львові 2 відділення...працюють...поки.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 16:50
і що вони написали клієнтам із Дніпра
чи взагалі нічого
+50грн !
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Додано: Чет 20 лют, 2020 17:22
в концу лета обещают деп. ставочки 10% год. в грн.
поэтому 100пудов поднимется цена на недвигу, т.к. многие захотят скинуть бабки туда.
поэтому здесь надо посчитать многим. или сидеть до осени на старых столбиках, а потом будут скупать недвигу, но уже дорогую. или сег.пока есть смысл вложиться в неё и на пике подъёма продать.
я такое проходил в 2005г. кто купил её в конце 2004г. в начале ипотечного движения и понижения деп.ставок и избавился от неё в начале 2008г., когда пришёл кризис, то срубили за три года минимум 300% в валюте на разнице стоимости жилья. главное вовремя купить и вовремя от неё избавится.
покупали тогда у нас в городе однушку по 10штук баксов, а уже в начале 2008г. цена была 40штук баксов и гребли её по ипотеке мгновенно.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:34
Чому нічого? Телефонували. Гроші повернули.... Але всеодно пішли...
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:48
Этого топлива не будет.
Всё уйдёт на погашение долгов, а госрасходы скорее даже урежут.
Эти байки про ипотеку - скорее всего заменитель "темы" с "новым городом на юге". Своего рода новый гиперлуп. Скорее всего это всё можно будет увидеть только на слайдах в паверпоинте, у нас же всё диджитал, кому этот грязный пыльный битон нужен?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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