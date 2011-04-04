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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 20 лют, 2020 18:08
Игорь Алексеевич написав: ihorsic написав:
Уважаемы коллеги! С такими ставками по валютным депо становится оооочень грустно. Давайте делиться опытом куда можно их инвестировать. Мои варианты: недвига, золото...
в концу лета обещают деп. ставочки 10% год. в грн.
поэтому 100пудов поднимется цена на недвигу, т.к. многие захотят скинуть бабки туда.
поэтому здесь надо посчитать многим. или сидеть до осени на старых столбиках, а потом будут скупать недвигу, но уже дорогую. или сег.пока есть смысл вложиться в неё и на пике подъёма продать.
я такое проходил в 2005г. кто купил её в конце 2004г. в начале ипотечного движения и понижения деп.ставок и избавился от неё в начале 2008г., когда пришёл кризис, то срубили за три года минимум 300% в валюте на разнице стоимости жилья. главное вовремя купить и вовремя от неё избавится.
покупали тогда у нас в городе однушку по 10штук баксов, а уже в начале 2008г. цена была 40штук баксов и гребли её по ипотеке мгновенно.
туфта, термітників стільки наставили і ще наставлять, кому нах це потрібне
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Додано: Чет 20 лют, 2020 18:27
Скорее сейчас мы наблюдаем какой-то необоснованный и необъяснимый перегрев в сфере битона.
Скорее всего это связано не с какими-то "пакращеннями", а просто вытеснение хомяков из депозитов. И вытеснение реальных денег из хомяков, взамен на битон, с которым потом непонятно что делать, чтоб он давал профит хотя бы на уровне гривнедепо.
Сейчас уже каждый "чистильщик обуви" вострит лыжи на "халявную ипотеку"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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