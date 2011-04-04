Додано: Чет 20 лют, 2020 18:27

Скорее сейчас мы наблюдаем какой-то необоснованный и необъяснимый перегрев в сфере битона.



Скорее всего это связано не с какими-то "пакращеннями", а просто вытеснение хомяков из депозитов. И вытеснение реальных денег из хомяков, взамен на битон, с которым потом непонятно что делать, чтоб он давал профит хотя бы на уровне гривнедепо.



Сейчас уже каждый "чистильщик обуви" вострит лыжи на "халявную ипотеку"

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин