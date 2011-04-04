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ihorsic написав:Уважаемы коллеги! С такими ставками по валютным депо становится оооочень грустно. Давайте делиться опытом куда можно их инвестировать. Мои варианты: недвига, золото...
в концу лета обещают деп. ставочки 10% год. в грн. поэтому 100пудов поднимется цена на недвигу, т.к. многие захотят скинуть бабки туда. поэтому здесь надо посчитать многим. или сидеть до осени на старых столбиках, а потом будут скупать недвигу, но уже дорогую. или сег.пока есть смысл вложиться в неё и на пике подъёма продать. я такое проходил в 2005г. кто купил её в конце 2004г. в начале ипотечного движения и понижения деп.ставок и избавился от неё в начале 2008г., когда пришёл кризис, то срубили за три года минимум 300% в валюте на разнице стоимости жилья. главное вовремя купить и вовремя от неё избавится. покупали тогда у нас в городе однушку по 10штук баксов, а уже в начале 2008г. цена была 40штук баксов и гребли её по ипотеке мгновенно.
туфта, термітників стільки наставили і ще наставлять, кому нах це потрібне
Скорее сейчас мы наблюдаем какой-то необоснованный и необъяснимый перегрев в сфере битона.
Скорее всего это связано не с какими-то "пакращеннями", а просто вытеснение хомяков из депозитов. И вытеснение реальных денег из хомяков, взамен на битон, с которым потом непонятно что делать, чтоб он давал профит хотя бы на уровне гривнедепо.
Сейчас уже каждый "чистильщик обуви" вострит лыжи на "халявную ипотеку"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Сейчас уже каждый "чистильщик обуви" вострит лыжи на "халявную ипотеку"
холявхная ипотека будет. просто будет три категории. одни захотят взять ипотеку и купить жильё, вторые захотят продать жильё и третьи, которые смогут на этом хорошо заработать. первая категория хорошо встрянет и потеряют большую часть своих сбережений.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 20 лют, 2020 19:52, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
pret написав:новость для пользователей укргазовских прозапасов, теперь из них можно будет выходить без комиссии через депозит
Супер.
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pret написав:новость для пользователей укргазовских прозапасов, теперь из них можно будет выходить без комиссии через депозит
А где прочитать можно?
Думаю, тут: https://www.ukrgasbank.com/private/card ... s/tariffs/ качаем файл и смотрим. 2.4.1. Переказ грошових коштів (за виключенням операцій з використанням мобільного або інтернет-банкінгу): а) на власний строковий депозитний рахунок (від 30 календарних днів) або рахунок за ТП "PRO-ЗАПАС+" в АБ "УКРГАЗБАНК" Входить до вартості п.2 Не понятно-это относится к валюте? Зачем так прятать тарифы?