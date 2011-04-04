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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 764765766767
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:08

  Игорь Алексеевич написав:
  ihorsic написав:Уважаемы коллеги! С такими ставками по валютным депо становится оооочень грустно. Давайте делиться опытом куда можно их инвестировать. Мои варианты: недвига, золото...


в концу лета обещают деп. ставочки 10% год. в грн.
поэтому 100пудов поднимется цена на недвигу, т.к. многие захотят скинуть бабки туда.
поэтому здесь надо посчитать многим. или сидеть до осени на старых столбиках, а потом будут скупать недвигу, но уже дорогую. или сег.пока есть смысл вложиться в неё и на пике подъёма продать.
я такое проходил в 2005г. кто купил её в конце 2004г. в начале ипотечного движения и понижения деп.ставок и избавился от неё в начале 2008г., когда пришёл кризис, то срубили за три года минимум 300% в валюте на разнице стоимости жилья. главное вовремя купить и вовремя от неё избавится. :P
покупали тогда у нас в городе однушку по 10штук баксов, а уже в начале 2008г. цена была 40штук баксов и гребли её по ипотеке мгновенно. :shock:


туфта, термітників стільки наставили і ще наставлять, кому нах це потрібне
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:27

Скорее сейчас мы наблюдаем какой-то необоснованный и необъяснимый перегрев в сфере битона.

Скорее всего это связано не с какими-то "пакращеннями", а просто вытеснение хомяков из депозитов. И вытеснение реальных денег из хомяков, взамен на битон, с которым потом непонятно что делать, чтоб он давал профит хотя бы на уровне гривнедепо.

Сейчас уже каждый "чистильщик обуви" вострит лыжи на "халявную ипотеку"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:49

Вкладчик1234 ага и квартиры друг другу сдавать будем, чтоли?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:Сейчас уже каждый "чистильщик обуви" вострит лыжи на "халявную ипотеку"


холявхная ипотека будет. просто будет три категории. одни захотят взять ипотеку и купить жильё, вторые захотят продать жильё и третьи, которые смогут на этом хорошо заработать. :P
первая категория хорошо встрянет и потеряют большую часть своих сбережений. :shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 20 лют, 2020 19:52, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:50

Re: Байки про банки і не тільки....

новость для пользователей укргазовских прозапасов, теперь из них можно будет выходить без комиссии через депозит
pret
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:09

  Oleg_Sa написав:А где ещё столбы вкусные есть?

Мисто на 12 месяцев+4 дня
16,25% в конце срока
15,75% ежемесячно
Поповнення вкладу (мінімум 500 грн. протягом перших 2/3 строку вкладу)
мінімальна сума вкладу 1 000,00 грн

Кстати, вчера было по 17% и 16,5%
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:42

  pret написав:новость для пользователей укргазовских прозапасов, теперь из них можно будет выходить без комиссии через депозит

Супер.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:42

  pret написав:новость для пользователей укргазовских прозапасов, теперь из них можно будет выходить без комиссии через депозит

А где прочитать можно?
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:10

Пишні-кради? :)

У Києві СБУ викрила розкрадання 80 мільйонів гривень посадовцями державного банку

https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2 ... lZyP0.dpbs
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:59

  IDAN написав:
  pret написав:новость для пользователей укргазовских прозапасов, теперь из них можно будет выходить без комиссии через депозит

А где прочитать можно?

Думаю, тут: https://www.ukrgasbank.com/private/card ... s/tariffs/
качаем файл и смотрим.
2.4.1. Переказ грошових коштів (за виключенням операцій з використанням мобільного або інтернет-банкінгу):
а) на власний строковий депозитний рахунок (від 30 календарних днів) або рахунок за ТП "PRO-ЗАПАС+" в АБ "УКРГАЗБАНК" Входить до вартості п.2
Не понятно-это относится к валюте? Зачем так прятать тарифы?
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