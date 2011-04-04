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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:25
Вкладчик1234 написав:
Сейчас уже каждый "чистильщик обуви" вострит лыжи на "халявную ипотеку"
... а государственные кредиты 5-7-9 %%, которые сейчас выдают, покажутся уже и не такими халявными...
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:38
Квесторе_поверніться написав: Oleg_Sa написав:
А где ещё столбы вкусные есть?
Ну це слід моніторити...а завтра візьмуть і знизять прОцент.
До стовпових можна віднести
Комсу2
Львівських швейцарів
МінФінбанку (банку міністра фінансів)
Руслана
це ті що є на західних теренах.
Тысы насадосоесел свосоисимиси асабрасакасадасабрасамиси, посочесемусу несе насазвасать просостосо Универсал Банк исилиси Коминвестбанк, РВС Банк исилиси ТАСкомбанк всесем бусудесет просостосо иси посонясятносо иси сасамосоесе гласавносоесе косомфосортносо, иси нисиктосо несе бусудесет песересеспрасашисивасать посо пясятьсосот расаз осодносо иси тосожесе, осодносо иси тосожесе.
Исизвисиниси.
Усудасачиси
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YuriySVik
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