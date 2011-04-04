... а государственные кредиты 5-7-9 %%, которые сейчас выдают, покажутся уже и не такими халявными...
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:25
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:38
Тысы насадосоесел свосоисимиси асабрасакасадасабрасамиси, посочесемусу несе насазвасать просостосо Универсал Банк исилиси Коминвестбанк, РВС Банк исилиси ТАСкомбанк всесем бусудесет просостосо иси посонясятносо иси сасамосоесе гласавносоесе косомфосортносо, иси нисиктосо несе бусудесет песересеспрасашисивасать посо пясятьсосот расаз осодносо иси тосожесе, осодносо иси тосожесе.
Исизвисиниси.
Усудасачиси
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:53
Спробую пояснити природу цих "шифрів" - людина такими діями завуальовано привертає до себе увагу. Бо хтось перепитає обов'язково, він звісно відповість, набиваючи тим самим собі пости (бо вже більше 32000+ повідомлень; це ж надо так флудити!!). І потім створюється картина маслом - де не глянеш, тільки його пости з РЕФКАМИ. І тільки в нього - вони правильні і найкращі .
І звісно, він навіть скаже що Автор цієї гілки (справжній Квестор) так шифрував банки. От і він слідує його крокам, і навіть ім'я його копірнув. Але, мабуть Квестор не опустився б до рівня елементарної (нахабної) парки РЕФОК.
І навіть, попарка в бані тимчасова не зменшила обертів (заговір масонів, звісно). Він все спамить, і шифрує, і задає часто безглузді питання.
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