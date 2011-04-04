... а государственные кредиты 5-7-9 %%, которые сейчас выдают, покажутся уже и не такими халявными...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:25
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:38
Тысы насадосоесел свосоисимиси асабрасакасадасабрасамиси, посочесемусу несе насазвасать просостосо Универсал Банк исилиси Коминвестбанк, РВС Банк исилиси ТАСкомбанк всесем бусудесет просостосо иси посонясятносо иси сасамосоесе гласавносоесе косомфосортносо, иси нисиктосо несе бусудесет песересеспрасашисивасать посо пясятьсосот расаз осодносо иси тосожесе, осодносо иси тосожесе.
Исизвисиниси.
Усудасачиси
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:53
Спробую пояснити природу цих "шифрів" - людина такими діями завуальовано привертає до себе увагу. Бо хтось перепитає обов'язково, він звісно відповість, набиваючи тим самим собі пости (бо вже більше 32000+ повідомлень; це ж надо так флудити!!). І потім створюється картина маслом - де не глянеш, тільки його пости з РЕФКАМИ. І тільки в нього - вони правильні і найкращі .
І звісно, він навіть скаже що Автор цієї гілки (справжній Квестор) так шифрував банки. От і він слідує його крокам, і навіть ім'я його копірнув. Але, мабуть Квестор не опустився б до рівня елементарної (нахабної) парки РЕФОК.
І навіть, попарка в бані тимчасова не зменшила обертів (заговір масонів, звісно). Він все спамить, і шифрує, і задає часто безглузді питання.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:43
Re: Байки про банки і не тільки....
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:04
вот именно: главное вовремя купить и вовремя от неё избавится!!
но, ИМХО, ситуативно мы сейчас скорее не в той Украине в 2004, а типа в Грузии в начале 2008 (да еще и мииинус все их удачные реформы! ),
т.е.:
1) осталось всего полгода до, условно, большой крови (ведь москва же не успокоилась, да? )
и
2) по всем прогнозам осталось менее года (ну максимум год, после штатовских выборов) до новых грубо говоря "ЛеманБразерс" со всеми последующими падениями таких эмерджинМаркетс как наш...
А перед началом паники самое время купить ТУТ недвигу на очередном пике цены, да
...а зеКомада еще много чего наобещают, не только ставочки по 10% ...
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 21 лют, 2020 12:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:09
Re: Байки про банки і не тільки....
да, стекла мона не вставлять, мебель не завозить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:16
Тут тільки нарахував 3 безтолкові пости (вище від данного поста).
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:28
Ага! "удочки не берём, из автобуса не выходим"
Хотя... в лисичансках-мариуполях (а может и в харьковах-одессах) очереди на ипотеку могут выстраиваться в надежде на "обнуление" кредитов с приходом "республик"
Тут, блин, на Фонд гарантирования в долгой перспективе надежды особой нет, а люди в рост ипотеки вкладываться агитируют...
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