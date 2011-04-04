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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:38
Квесторе_поверніться написав: Oleg_Sa написав:
А где ещё столбы вкусные есть?
Ну це слід моніторити...а завтра візьмуть і знизять прОцент.
До стовпових можна віднести
Комсу2
Львівських швейцарів
МінФінбанку (банку міністра фінансів)
Руслана
це ті що є на західних теренах.
Тысы насадосоесел свосоисимиси асабрасакасадасабрасамиси, посочесемусу несе насазвасать просостосо Универсал Банк исилиси Коминвестбанк, РВС Банк исилиси ТАСкомбанк всесем бусудесет просостосо иси посонясятносо иси сасамосоесе гласавносоесе косомфосортносо, иси нисиктосо несе бусудесет песересеспрасашисивасать посо пясятьсосот расаз осодносо иси тосожесе, осодносо иси тосожесе.
Исизвисиниси.
Усудасачиси
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YuriySVik
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:53
YuriySVik написав: Квесторе_поверніться написав: Oleg_Sa написав:
А где ещё столбы вкусные есть?
Ну це слід моніторити...а завтра візьмуть і знизять прОцент.
До стовпових можна віднести
Комсу2
Львівських швейцарів
МінФінбанку (банку міністра фінансів)
Руслана
це ті що є на західних теренах.
Тысы насадосоесел свосоисимиси асабрасакасадасабрасамиси, посочесемусу несе насазвасать просостосо Универсал Банк исилиси Коминвестбанк, РВС Банк исилиси ТАСкомбанк всесем бусудесет просостосо иси посонясятносо иси сасамосоесе гласавносоесе косомфосортносо, иси нисиктосо несе бусудесет песересеспрасашисивасать посо пясятьсосот расаз осодносо иси тосожесе, осодносо иси тосожесе.
Исизвисиниси.
Усудасачиси
Спробую пояснити природу цих "шифрів" - людина такими діями завуальовано привертає до себе увагу. Бо хтось перепитає обов'язково, він звісно відповість, набиваючи тим самим собі пости (бо вже більше 32000+ повідомлень; це ж надо так флудити!!). І потім створюється картина маслом - де не глянеш, тільки його пости з РЕФКАМИ. І тільки в нього - вони правильні і найкращі
.
І звісно, він навіть скаже що Автор цієї гілки (справжній Квестор) так шифрував банки. От і він слідує його крокам, і навіть ім'я його копірнув. Але, мабуть Квестор не опустився б до рівня елементарної (нахабної) парки РЕФОК.
І навіть, попарка в бані тимчасова не зменшила обертів (заговір масонів, звісно). Він все спамить, і шифрує, і задає часто безглузді питання.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:04
Игорь Алексеевич написав:в концу лета обещают деп. ставочки 10% год. в грн.
поэтому 100пудов поднимется цена на недвигу, т.к. многие захотят скинуть бабки туда.
поэтому здесь надо посчитать многим. или сидеть до осени на старых столбиках, а потом будут скупать недвигу, но уже дорогую. или сег.пока есть смысл вложиться в неё и на пике подъёма продать.
я такое проходил в 2005г. кто купил её в конце 2004г. в начале ипотечного движения и понижения деп.ставок и избавился от неё в начале 2008г., когда пришёл кризис, то срубили за три года минимум 300% в валюте на разнице стоимости жилья. главное вовремя купить и вовремя от неё избавится
.
вот именно: главное вовремя купить и вовремя от неё избавится
!!
но, ИМХО, ситуативно мы сейчас скорее не в той Украине в 2004, а типа в Грузии в начале 2008
(да еще и мииинус все их удачные реформы! ),
т.е.:
1) осталось всего полгода до, условно, большой крови (ведь москва же не успокоилась, да? )
и
2) по всем прогнозам осталось менее года (ну максимум год, после штатовских выборов) до новых грубо говоря "ЛеманБразерс" со всеми последующими падениями таких эмерджинМаркетс как наш...
А перед началом паники самое время купить ТУТ недвигу на очередном пике цены, да
...а зеКомада еще много чего наобещают, не только ставочки по 10% ...
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 21 лют, 2020 12:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:09
flysoulfly написав:
А перед началом паники самое время купить ТУТ недвигу на очередном пике цены, да
да, стекла мона не вставлять, мебель не завозить
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:28
Ага! "удочки не берём, из автобуса не выходим"
Хотя... в лисичансках-мариуполях (а может и в харьковах-одессах) очереди на ипотеку могут выстраиваться в надежде на "обнуление" кредитов с приходом "республик"
Тут, блин, на Фонд гарантирования в долгой перспективе
надежды особой нет, а люди в рост ипотеки вкладываться агитируют...
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:27
Goodman написав:
Не нужно пафоса, то не столбы , а метки.
Столб с пополнением в 200%. .... пижоны....
так отож...
greenozon написав: Oleg_Sa написав:
Шарик сегодня сдулся на один процент.
красота!
треба казати - підвищив свою надійність на +1 пп у карколомному світі негараздів і турбуленцій
та да! особенно ГЛОБУС поднял еще и доверие вкладчиков, фактически
изменив осенью условия УЖЕ ОТКРЫТЫХ депозитов - ЗАДНИМ ЧИСЛОМ ,
убив РЕАЛЬНЫЕ"столбы"
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:46
flysoulfly написав:
ГЛОБУС поднял еще и доверие вкладчиков, фактически
изменив осенью условия УЖЕ ОТКРЫТЫХ депозитов - ЗАДНИМ ЧИСЛОМ
убив РЕАЛЬНЫЕ"столбы"
В смысле?
Отменили пополнение?
Жадность и Отвага!
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:59
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