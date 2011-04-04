Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:25

Игорь Алексеевич написав: осенью здесь на форуме будут горячо обсуждать тему - что делать???? ставки упали, недвига резко ушла в рост. куда вложить бабосы!!!

со ставочками можно максимум на старых столбах протянуть до декабря и то если не порежут пополнение задним числом.

а вот в недвигу можно вложиться сейчас пока она ещё дешёвая и есть выбор не плохих квартир или объектов.

в декабре многие останутся у разбитого корыта - и ставки малые под 10% годовых и квартиры ушли вверх в цене.

поэтому уже сегодня надо думать не про 20год, а как зарабатывать ХОРОШО И ПОСТОЯННО ПОСЛЕ 20года осенью здесь на форуме будут горячо обсуждать тему - что делать???? ставки упали, недвига резко ушла в рост. куда вложить бабосы!!!со ставочками можно максимум на старых столбах протянуть до декабря и то если не порежут пополнение задним числом.а вот в недвигу можно вложиться сейчас пока она ещё дешёвая и есть выбор не плохих квартир или объектов.в декабре многие останутся у разбитого корыта - и ставки малые под 10% годовых и квартиры ушли вверх в цене.поэтому уже сегодня надо думать не про 20год, а как зарабатывать ХОРОШО И ПОСТОЯННО ПОСЛЕ 20года

Бетонные ячейки не смогут генерировать прибыль, т.к. экономика (реальная сфера) - скукоживается.Разве что если бетон станет новым хайпом типа биткоина, акций теслы и т.п. (во что я не верю). Соответственно бетон в таком случае может быть интересен как спекулятивный актив "купить дешевле - продать дороже", но не сможет генерировать постоянную прибыль, т.к. в реальной экономике его будет трудно применить, т.к. реальной экономики скоро не останетсяОстанется только государственная и бюджетная сфера, которая будет генерировать прибыль из госмонополии Нафтогаза, которая будет перечисляться в бюджет, которая потом пойдёт на монетизированные субсидии.Или ОВГЗ в капитале привата, которые тупо генерят эквивалент более миллиарда баксов "прибыли", просто числясь на балансе. При этом не нужно вообще ничего делать.Или НБУ, перечисляющий каждый год всё больше "прибыли" в бюджет.И сам бюджет, который предназначен для выплаты долгов, поддержания жизни в стаде электората, силовиков, и крошки на всё остальное.На основании чего вдруг подорожает бетон? Кому он нужен? Пипл уже чуть ли не после школы валит из страныТ.е. по сути государство Украина - это финансовая пирамида, в которой почти половина бюджета идёт на выплаты "кредиторам", остальное - административные затраты. "Реальная экономика" туи нужна разве что чтоб маскировать пирамидальную суть. Но уже и с этим решили не напрягаться