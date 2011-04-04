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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:41
Был мимоходом в налоговой, где поинтересовался возвратом подоходного, уплаченного с процентов по вкладам при оплате учебы или лечения. Так вот, налог с процентов по вкладам при налоговой скидке не берется в расчет
, только с зарплаты, да и то, при оплате учебы. На лечение не распространяется, бо якобы не принят необходимый закон.
https://finance.ua/saving/sekonomit-na-zdorove
В прошлом году я потратила на лечение 10 000 гривень, а в этом мне вернули 1800. По сравнению с расходами сумма возврата может показаться скромной, но не вижу причин дарить ее государству.
Так что, сея приятная новость, увы, похожа на фейк.
Далее, прелюдия. В ГИОЦ поинтересовался январской платежкой за отопление, установив даты снятия показаний общедомового счетчика - 31 января текущие и 15 декабря предыдущие или же за 1.5 месяца. Бо потребление Гкал оказалось почти в 2 раза больше, чем за почти такой же теплый декабрь и на 15% выше, чем в значительно холодный январь 2019 и декабрь 2018 года. Просуммировав общее потребление Гкал за ноябрь, декабрь и январь, получилось 0.986 Гкал, что на 20% меньше, чем прошлой зимой.
А вот теперь и О... Ожидание следующей холодной зимы в следствие торможения мировой экономики и платежки в 3000 - 4000 грн только за отопление из-за:
1. Естественного увеличения потребления Гкал.
2. Значительного роста коэффициента К
- стоимости приобретаемого украинского и российского газа в нидерландском хабе по аналогии с Роттердамом+.
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Аlександр
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:12
Аlександр написав:
Так вот, налог с процентов по вкладам при налоговой скидке не берется в расчет, только с
Налог с депозитов он обезличен.
Если бы брался в учет.... то у меня была бы пенсию штук 10 , минимум.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:25
Игорь Алексеевич написав:
осенью здесь на форуме будут горячо обсуждать тему - что делать???? ставки упали, недвига резко ушла в рост. куда вложить бабосы!!!
со ставочками можно максимум на старых столбах протянуть до декабря и то если не порежут пополнение задним числом.
а вот в недвигу можно вложиться сейчас пока она ещё дешёвая и есть выбор не плохих квартир или объектов.
в декабре многие останутся у разбитого корыта - и ставки малые под 10% годовых и квартиры ушли вверх в цене.
поэтому уже сегодня надо думать не про 20год, а как зарабатывать ХОРОШО И ПОСТОЯННО ПОСЛЕ 20года
Бетонные ячейки не смогут генерировать прибыль, т.к. экономика (реальная сфера) - скукоживается.
Разве что если бетон станет новым хайпом типа биткоина, акций теслы и т.п. (во что я не верю). Соответственно бетон в таком случае может быть интересен как спекулятивный актив "купить дешевле - продать дороже", но не сможет генерировать постоянную прибыль, т.к. в реальной экономике его будет трудно применить, т.к. реальной экономики скоро не останется
Останется только государственная и бюджетная сфера, которая будет генерировать прибыль из госмонополии Нафтогаза, которая будет перечисляться в бюджет, которая потом пойдёт на монетизированные субсидии.
Или ОВГЗ в капитале привата, которые тупо генерят эквивалент более миллиарда баксов "прибыли", просто числясь на балансе. При этом не нужно вообще ничего делать.
Или НБУ, перечисляющий каждый год всё больше "прибыли" в бюджет.
И сам бюджет, который предназначен для выплаты долгов, поддержания жизни в стаде электората, силовиков, и крошки на всё остальное.
На основании чего вдруг подорожает бетон? Кому он нужен? Пипл уже чуть ли не после школы валит из страны
Т.е. по сути государство Украина - это финансовая пирамида, в которой почти половина бюджета идёт на выплаты "кредиторам", остальное - административные затраты. "Реальная экономика" туи нужна разве что чтоб маскировать пирамидальную суть. Но уже и с этим решили не напрягаться
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:44
Игорь Алексеевич написав:
осенью здесь на форуме будут горячо обсуждать тему - что делать???? ставки упали, недвига резко ушла в рост. куда вложить бабосы!!!
со ставочками можно максимум на старых столбах протянуть до декабря и то если не порежут пополнение задним числом.
а вот в недвигу можно вложиться сейчас пока она ещё дешёвая и есть выбор не плохих квартир или объектов.
в декабре многие останутся у разбитого корыта - и ставки малые под 10% годовых и квартиры ушли вверх в цене.
поэтому уже сегодня надо думать не про 20год, а как зарабатывать ХОРОШО И ПОСТОЯННО ПОСЛЕ 20года
Я не могу понять такой вашей горячей и постоянной агитации - вы ищете здесь клиента на вашу недвигу, который решит ваши проблемы и «поможет» вытащить из огня брошенные туда деньги?
Уже не первый раз читаю одно и то же сообщение (по смыслу) от вас на разных ветках - заканчивайте
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SAndriy1
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:02
SAndriy1 написав: Игорь Алексеевич написав:
осенью здесь на форуме будут горячо обсуждать тему - что делать???? ставки упали, недвига резко ушла в рост. куда вложить бабосы!!!
со ставочками можно максимум на старых столбах протянуть до декабря и то если не порежут пополнение задним числом.
а вот в недвигу можно вложиться сейчас пока она ещё дешёвая и есть выбор не плохих квартир или объектов.
в декабре многие останутся у разбитого корыта - и ставки малые под 10% годовых и квартиры ушли вверх в цене.
поэтому уже сегодня надо думать не про 20год, а как зарабатывать ХОРОШО И ПОСТОЯННО ПОСЛЕ 20года
Я не могу понять такой вашей горячей и постоянной агитации - вы ищете здесь клиента на вашу недвигу, который решит ваши проблемы и «поможет» вытащить из огня брошенные туда деньги?
Уже не первый раз читаю одно и то же сообщение (по смыслу) от вас на разных ветках - заканчивайте
старечий маразм
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jump
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:02
Вкладчик1234 написав:
Т.е. по сути государство Украина - это финансовая пирамида, в которой почти половина бюджета идёт на выплаты "кредиторам", остальное - административные затраты. "Реальная экономика" туи нужна разве что чтоб маскировать пирамидальную суть. Но уже и с этим решили не напрягаться
Не погоджуся з Вами.
Україна багато в чому аграрна країна...тут і її економіка і перспективи на майбутнє.
Про інші сфери економіки не буду...не тема цієї гілки.
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