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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:12
Аlександр написав:
Так вот, налог с процентов по вкладам при налоговой скидке не берется в расчет, только с
Налог с депозитов он обезличен.
Если бы брался в учет.... то у меня была бы пенсию штук 10 , минимум.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:44
Игорь Алексеевич написав:
осенью здесь на форуме будут горячо обсуждать тему - что делать???? ставки упали, недвига резко ушла в рост. куда вложить бабосы!!!
со ставочками можно максимум на старых столбах протянуть до декабря и то если не порежут пополнение задним числом.
а вот в недвигу можно вложиться сейчас пока она ещё дешёвая и есть выбор не плохих квартир или объектов.
в декабре многие останутся у разбитого корыта - и ставки малые под 10% годовых и квартиры ушли вверх в цене.
поэтому уже сегодня надо думать не про 20год, а как зарабатывать ХОРОШО И ПОСТОЯННО ПОСЛЕ 20года
Я не могу понять такой вашей горячей и постоянной агитации - вы ищете здесь клиента на вашу недвигу, который решит ваши проблемы и «поможет» вытащить из огня брошенные туда деньги?
Уже не первый раз читаю одно и то же сообщение (по смыслу) от вас на разных ветках - заканчивайте
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:02
SAndriy1 написав: Игорь Алексеевич написав:
осенью здесь на форуме будут горячо обсуждать тему - что делать???? ставки упали, недвига резко ушла в рост. куда вложить бабосы!!!
со ставочками можно максимум на старых столбах протянуть до декабря и то если не порежут пополнение задним числом.
а вот в недвигу можно вложиться сейчас пока она ещё дешёвая и есть выбор не плохих квартир или объектов.
в декабре многие останутся у разбитого корыта - и ставки малые под 10% годовых и квартиры ушли вверх в цене.
поэтому уже сегодня надо думать не про 20год, а как зарабатывать ХОРОШО И ПОСТОЯННО ПОСЛЕ 20года
Я не могу понять такой вашей горячей и постоянной агитации - вы ищете здесь клиента на вашу недвигу, который решит ваши проблемы и «поможет» вытащить из огня брошенные туда деньги?
Уже не первый раз читаю одно и то же сообщение (по смыслу) от вас на разных ветках - заканчивайте
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:12
2
Три приватних банки приєдналися до урядової програми видачі пільгових кредитів під 5-7-9% річних на створення та розвиток бізнесу.
Які банки приєдналися до програми
Меморандум про участь в урядовій програмі дешевого кредитування бізнесу підписали банки
Львів,
Кредобанк (банк з польським капіталом) та
ПУМБ.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:49
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:03
Аlександр
Аlександр написав:https://finance.ua/saving/sekonomit-na-zdorove
Так что, сея приятная новость, увы, похожа на фейк.
Далее, прелюдия. В ГИОЦ поинтересовался январской платежкой за отопление, установив даты снятия показаний общедомового счетчика - 31 января текущие и 15 декабря предыдущие или же за 1.5 месяца. Бо потребление Гкал оказалось почти в 2 раза больше, чем за почти такой же теплый декабрь и на 15% выше, чем в значительно холодный январь 2019 и декабрь 2018 года. Просуммировав общее потребление Гкал за ноябрь, декабрь и январь, получилось 0.986 Гкал, что на 20% меньше, чем прошлой зимой.
А вот теперь и О... Ожидание следующей холодной зимы в следствие торможения мировой экономики и платежки в 3000 - 4000 грн только за отопление из-за:
1. Естественного увеличения потребления Гкал.
2. Значительного роста коэффициента К
- стоимости приобретаемого украинского и российского газа в нидерландском хабе по аналогии с Роттердамом+.
, мне нравится как вы копаете: и в случае с "податковой знижкою" и в случае с ЗЕ-
хитрованами (махинаторами) по расходам на отопление, действительно нравится - повторяюсь и без иронии, поскольку в былое время вас критиковал вокруг вашей любви к Проминвест.
После вот той фейковой новости я взялся хлопотать о скидке на лечение (не себе, но близкому родственнику, который не поверил, что такое может быть). Нашел в Кодексе статью 166, где перечислялись случаи, пошел в районную (Голосеево) налоговую. Консультанты там оказались неквалифицированные: сказали, что скидка не полагается, но не смогли сослаться на легитимную причину, сказали, что это знают в городской. Позвонил туда и пояснили, что дело в прикінцевих положениях, ст.19. Ну хоть объяснили... хотя это полное безобразие в контексте нынешних цен в медучреждениях.
Вижу, что ЗЕ-
бюджет Украины трещит, хоть в медицине, хоть в тарифах ЖКХ, хоть в образовании, а еще, но уже в другую сторону, и в зарплатах себе любимым. И что меня беспокоит, так это неоправданное усиление курса гривны, которое держится на спекулятивных вливаниях валюты через ОВГЗ и, возможно, на ожиданиях прихватить украинскую землю, и, как мне кажется, в обозримом будущем рискует вылиться в новый скачок. ЗЕ-
возня получить мир "любой ценой" в играх с педерацией вряд может кончиться хорошо - разведут как лоха - и вероятно уже развели и подсадили на крючок с его недавним ОМАНливым отдыхом.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:04
SAndriy1 написав: Игорь Алексеевич написав:
осенью здесь на форуме будут горячо обсуждать тему - что делать???? ставки упали, недвига резко ушла в рост. куда вложить бабосы!!!
со ставочками можно максимум на старых столбах протянуть до декабря и то если не порежут пополнение задним числом.
а вот в недвигу можно вложиться сейчас пока она ещё дешёвая и есть выбор не плохих квартир или объектов.
в декабре многие останутся у разбитого корыта - и ставки малые под 10% годовых и квартиры ушли вверх в цене.
поэтому уже сегодня надо думать не про 20год, а как зарабатывать ХОРОШО И ПОСТОЯННО ПОСЛЕ 20года
Я не могу понять такой вашей горячей и постоянной агитации - вы ищете здесь клиента на вашу недвигу, который решит ваши проблемы и «поможет» вытащить из огня брошенные туда деньги?
Уже не первый раз читаю одно и то же сообщение (по смыслу) от вас на разных ветках - заканчивайте
нет я ищу клиента у которого можно сейчас дёшево купить недвигу. больше рассматриваю коммерческую, но могу рассмотреть и жилую. может, кто то уезжает за бугор и хочет быстро продать.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:22
godl написав:
И что меня беспокоит, так это неоправданное усиление курса гривны, которое держится на спекулятивных вливаниях валюты через ОВГЗ и, возможно, на ожиданиях прихватить украинскую землю, и, как мне кажется, в обозримом будущем рискует вылиться в новый скачок.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:27
Игорь Алексеевич написав: SAndriy1 написав: Игорь Алексеевич написав:
осенью здесь на форуме будут горячо обсуждать тему - что делать???? ставки упали, недвига резко ушла в рост. куда вложить бабосы!!!
со ставочками можно максимум на старых столбах протянуть до декабря и то если не порежут пополнение задним числом.
а вот в недвигу можно вложиться сейчас пока она ещё дешёвая и есть выбор не плохих квартир или объектов.
в декабре многие останутся у разбитого корыта - и ставки малые под 10% годовых и квартиры ушли вверх в цене.
поэтому уже сегодня надо думать не про 20год, а как зарабатывать ХОРОШО И ПОСТОЯННО ПОСЛЕ 20года
Я не могу понять такой вашей горячей и постоянной агитации - вы ищете здесь клиента на вашу недвигу, который решит ваши проблемы и «поможет» вытащить из огня брошенные туда деньги?
Уже не первый раз читаю одно и то же сообщение (по смыслу) от вас на разных ветках - заканчивайте
нет я ищу клиента у которого можно сейчас дёшево купить недвигу. больше рассматриваю коммерческую, но могу рассмотреть и жилую. может, кто то уезжает за бугор и хочет быстро продать.
Мимо
веткой ошиблись
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SAndriy1
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