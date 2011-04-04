Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:03

Аlександр написав: https://finance.ua/saving/sekonomit-na-zdorove

Так что, сея приятная новость, увы, похожа на фейк.



Далее, прелюдия. В ГИОЦ поинтересовался январской платежкой за отопление, установив даты снятия показаний общедомового счетчика - 31 января текущие и 15 декабря предыдущие или же за 1.5 месяца. Бо потребление Гкал оказалось почти в 2 раза больше, чем за почти такой же теплый декабрь и на 15% выше, чем в значительно холодный январь 2019 и декабрь 2018 года. Просуммировав общее потребление Гкал за ноябрь, декабрь и январь, получилось 0.986 Гкал, что на 20% меньше, чем прошлой зимой.



А вот теперь и О... Ожидание следующей холодной зимы в следствие торможения мировой экономики и платежки в 3000 - 4000 грн только за отопление из-за:

1. Естественного увеличения потребления Гкал.

2. Значительного роста коэффициента К - стоимости приобретаемого украинского и российского газа в нидерландском хабе по аналогии с Роттердамом+. Так что, сея приятная новость, увы, похожа на фейк.Далее, прелюдия. В ГИОЦ поинтересовался январской платежкой за отопление, установив даты снятия показаний общедомового счетчика - 31 января текущие и 15 декабря предыдущие или же за 1.5 месяца. Бо потребление Гкал оказалось почти в 2 раза больше, чем за почти такой же теплый декабрь и на 15% выше, чем в значительно холодный январь 2019 и декабрь 2018 года. Просуммировав общее потребление Гкал за ноябрь, декабрь и январь, получилось 0.986 Гкал, что на 20% меньше, чем прошлой зимой.А вот теперь и О... Ожидание следующей холодной зимы в следствие торможения мировой экономики и платежки в 3000 - 4000 грн только за отопление из-за:1. Естественного увеличения потребления Гкал.2. Значительного роста коэффициента- стоимости приобретаемого украинского и российского газа в нидерландском хабе по аналогии с Роттердамом+.

, мне нравится как вы копаете: и в случае с "податковой знижкою" и в случае с ЗЕ-хитрованами (махинаторами) по расходам на отопление, действительно нравится - повторяюсь и без иронии, поскольку в былое время вас критиковал вокруг вашей любви к Проминвест.После вот той фейковой новости я взялся хлопотать о скидке на лечение (не себе, но близкому родственнику, который не поверил, что такое может быть). Нашел в Кодексе статью 166, где перечислялись случаи, пошел в районную (Голосеево) налоговую. Консультанты там оказались неквалифицированные: сказали, что скидка не полагается, но не смогли сослаться на легитимную причину, сказали, что это знают в городской. Позвонил туда и пояснили, что дело в прикінцевих положениях, ст.19. Ну хоть объяснили... хотя это полное безобразие в контексте нынешних цен в медучреждениях.Вижу, что ЗЕ-бюджет Украины трещит, хоть в медицине, хоть в тарифах ЖКХ, хоть в образовании, а еще, но уже в другую сторону, и в зарплатах себе любимым. И что меня беспокоит, так это неоправданное усиление курса гривны, которое держится на спекулятивных вливаниях валюты через ОВГЗ и, возможно, на ожиданиях прихватить украинскую землю, и, как мне кажется, в обозримом будущем рискует вылиться в новый скачок. ЗЕ-возня получить мир "любой ценой" в играх с педерацией вряд может кончиться хорошо - разведут как лоха - и вероятно уже развели и подсадили на крючок с его недавним ОМАНливым отдыхом.