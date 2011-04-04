Почти...
Радикально его ограничили ЗАДНИМ ЧИСЛОМ.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 22 лют, 2020 00:00
Додано: Суб 22 лют, 2020 13:12
100 пудов у всех отменят пополнение задним числом, особенно кто раздавал пополнение на год и более.
такое уже проходили. поэтому у многих настроение испортится ближе к осени, когда закончится дело и надо будет перекладываться максимум под 7-10% годовых в грн. а валюта вообще будет со ставками 0-1% годовых.
многие хотели жить по европейски. так там народ работает по 8-10 часов, а бабки держат на счетах банков не для заработка, а что бы не забыть куда ранее дома на полке шкафа положил
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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