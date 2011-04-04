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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 767768769770
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 00:00

  lubopytnaya написав:
  flysoulfly написав:ГЛОБУС поднял еще и доверие вкладчиков, фактически изменив осенью условия УЖЕ ОТКРЫТЫХ депозитов - ЗАДНИМ ЧИСЛОМ
убив РЕАЛЬНЫЕ"столбы" :D

В смысле?
Отменили пополнение?
Почти...
Радикально его ограничили ЗАДНИМ ЧИСЛОМ.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:12

100 пудов у всех отменят пополнение задним числом, особенно кто раздавал пополнение на год и более.
такое уже проходили. поэтому у многих настроение испортится ближе к осени, когда закончится дело и надо будет перекладываться максимум под 7-10% годовых в грн. а валюта вообще будет со ставками 0-1% годовых.
многие хотели жить по европейски. так там народ работает по 8-10 часов, а бабки держат на счетах банков не для заработка, а что бы не забыть куда ранее дома на полке шкафа положил :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:19

  godl написав:
  Аlександр написав:https://finance.ua/saving/sekonomit-na-zdorove
Так что, сея приятная новость, увы, похожа на фейк.

Далее, прелюдия. В ГИОЦ поинтересовался январской платежкой за отопление, установив даты снятия показаний общедомового счетчика - 31 января текущие и 15 декабря предыдущие или же за 1.5 месяца. Бо потребление Гкал оказалось почти в 2 раза больше, чем за почти такой же теплый декабрь и на 15% выше, чем в значительно холодный январь 2019 и декабрь 2018 года. Просуммировав общее потребление Гкал за ноябрь, декабрь и январь, получилось 0.986 Гкал ежемесячно, что на 20% меньше, чем прошлой зимой.

А вот теперь и О... Ожидание следующей холодной зимы в следствие торможения мировой экономики и платежки в 3000 - 4000 грн только за отопление из-за:
1. Естественного увеличения потребления Гкал.
2. Значительного роста коэффициента К - стоимости приобретаемого украинского и российского газа в нидерландском хабе по аналогии с Роттердамом+.

Аlександр, мне нравится как вы копаете: и в случае с "податковой знижкою" и в случае с ЗЕ-хитрованами (махинаторами) по расходам на отопление, действительно нравится - повторяюсь и без иронии, поскольку в былое время вас критиковал вокруг вашей любви к Проминвест.

godl, спасибо, я оценил. Здесь в расчетах все намного проще, чем пересчет процентов по вкладу в ПИБе, после перехода на новую программу :)
И не критично, если не сидеть и ждать, а уже сейчас начинать действовать, пока есть вагон времени:
1. Начать социальную рекламу, предлагая населению потихоньку запасаться дешевым газом на следующую зиму.
2. По максимуму заполнить ПГХ, чтобы зимой можно было регулировать базовый тариф пропорционально росту коэффициента К.
  godl написав:После вот той фейковой новости я взялся хлопотать о скидке на лечение (не себе, но близкому родственнику, который не поверил, что такое может быть). Нашел в Кодексе статью 166, где перечислялись случаи, пошел в районную (Голосеево) налоговую. Консультанты там оказались неквалифицированные: сказали, что скидка не полагается, но не смогли сослаться на легитимную причину, сказали, что это знают в городской. Позвонил туда и пояснили, что дело в прикінцевих положениях, ст.19. Ну хоть объяснили... хотя это полное безобразие в контексте нынешних цен в медучреждениях.

РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім:
підпункту 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування;

https://kodeksy.com.ua/podatkovij_kodeks_ukraini/zp.htm
Или же 400 грн ежемесячно с носа. Тогда, лучше не надо. Но все равно, основной цинизм в том, что помимо официальной оплаты лечения и приобретения лекарств, мы еще с этого 20% налог платим - НДС :evil:
А в госбольницах уже элементарно врачей не хватает, качественное лечение под ключ в действительно хороших частных клиниках уровня Медиком будет 40 000 - 100 000 грн за 3 - 10 дней пребывания в стационаре.
  godl написав:Вижу, что ЗЕ-бюджет Украины трещит, хоть в медицине, хоть в тарифах ЖКХ, хоть в образовании, а еще, но уже в другую сторону, и в зарплатах себе любимым. И что меня беспокоит, так это неоправданное усиление курса гривны, которое держится на спекулятивных вливаниях валюты через ОВГЗ.

Здесь не только бюджет, вся Украина трещит и сейчас основной вопрос, что лучше - плановый демонтаж или устранение последствий? Например, есть за 30 лет в хлам изношенный участок ж/д по которому ходят на авось такие же аварийные поезда. Что лучше, демонтировать участок или устранять последствия крушения поезда? Аналогично с мостами, атомными станциями, пр. Бо за 30 лет украинские политики так ничего и не сделали, - только тырили, наращивали долги и грызлись меж собой. А сейчас все это в таком состоянии, что модернизации и ремонту уже не подлежит.

200%+ девал по-Вашему недостаточен?
Как вариант, я еще вижу возможность потихоньку выкарабкиваться через доступные кредиты с рыночной ставкой 12% годовых. А для этого стоимость вкладов, ОВГЗ, должна составлять под 8 - 10% годовых. Сейчас важно удержать такую доходность. Т. е., если инвесторы не хотят, тогда Нацбанк за счет своей прибыли приобретает не распроданные гривневые ОВГЗ, не перечисляет в бюджет, а покупает ОВГЗ, защищая доходность (которую затем сам себе напечатает :D ).
И я не вижу пирамиды ОВГЗ аж под 8 - 10% годовых, тем более в общей структуре госдолга, доля гривневых обязательств уже 37%. Да и зарубежные держатели ОВГЗ заинтересованы тоже в стабильности - не качать же им в убыток себе.
Аlександр
 
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