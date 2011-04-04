Почти...
Радикально его ограничили ЗАДНИМ ЧИСЛОМ.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 00:00
Додано: Суб 22 лют, 2020 13:12
100 пудов у всех отменят пополнение задним числом, особенно кто раздавал пополнение на год и более.
такое уже проходили. поэтому у многих настроение испортится ближе к осени, когда закончится дело и надо будет перекладываться максимум под 7-10% годовых в грн. а валюта вообще будет со ставками 0-1% годовых.
многие хотели жить по европейски. так там народ работает по 8-10 часов, а бабки держат на счетах банков не для заработка, а что бы не забыть куда ранее дома на полке шкафа положил
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 22 лют, 2020 20:19
godl, спасибо, я оценил. Здесь в расчетах все намного проще, чем пересчет процентов по вкладу в ПИБе, после перехода на новую программу
И не критично, если не сидеть и ждать, а уже сейчас начинать действовать, пока есть вагон времени:
1. Начать социальную рекламу, предлагая населению потихоньку запасаться дешевым газом на следующую зиму.
2. По максимуму заполнить ПГХ, чтобы зимой можно было регулировать базовый тариф пропорционально росту коэффициента К.
Или же 400 грн ежемесячно с носа. Тогда, лучше не надо. Но все равно, основной цинизм в том, что помимо официальной оплаты лечения и приобретения лекарств, мы еще с этого 20% налог платим - НДС
А в госбольницах уже элементарно врачей не хватает, качественное лечение под ключ в действительно хороших частных клиниках уровня Медиком будет 40 000 - 100 000 грн за 3 - 10 дней пребывания в стационаре.
Здесь не только бюджет, вся Украина трещит и сейчас основной вопрос, что лучше - плановый демонтаж или устранение последствий? Например, есть за 30 лет в хлам изношенный участок ж/д по которому ходят на авось такие же аварийные поезда. Что лучше, демонтировать участок или устранять последствия крушения поезда? Аналогично с мостами, атомными станциями, пр. Бо за 30 лет украинские политики так ничего и не сделали, - только тырили, наращивали долги и грызлись меж собой. А сейчас все это в таком состоянии, что модернизации и ремонту уже не подлежит.
200%+ девал по-Вашему недостаточен?
Как вариант, я еще вижу возможность потихоньку выкарабкиваться через доступные кредиты с рыночной ставкой 12% годовых. А для этого стоимость вкладов, ОВГЗ, должна составлять под 8 - 10% годовых. Сейчас важно удержать такую доходность. Т. е., если инвесторы не хотят, тогда Нацбанк за счет своей прибыли приобретает не распроданные гривневые ОВГЗ, не перечисляет в бюджет, а покупает ОВГЗ, защищая доходность (которую затем сам себе напечатает ).
И я не вижу пирамиды ОВГЗ аж под 8 - 10% годовых, тем более в общей структуре госдолга, доля гривневых обязательств уже 37%. Да и зарубежные держатели ОВГЗ заинтересованы тоже в стабильности - не качать же им в убыток себе.
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