Додано: Суб 22 лют, 2020 20:19

godl написав: Аlександр написав: https://finance.ua/saving/sekonomit-na-zdorove

Так что, сея приятная новость, увы, похожа на фейк.



Далее, прелюдия. В ГИОЦ поинтересовался январской платежкой за отопление, установив даты снятия показаний общедомового счетчика - 31 января текущие и 15 декабря предыдущие или же за 1.5 месяца. Бо потребление Гкал оказалось почти в 2 раза больше, чем за почти такой же теплый декабрь и на 15% выше, чем в значительно холодный январь 2019 и декабрь 2018 года. Просуммировав общее потребление Гкал за ноябрь, декабрь и январь, получилось 0.986 Гкал ежемесячно, что на 20% меньше, чем прошлой зимой.



А вот теперь и О... Ожидание следующей холодной зимы в следствие торможения мировой экономики и платежки в 3000 - 4000 грн только за отопление из-за:

1. Естественного увеличения потребления Гкал.

2. Значительного роста коэффициента К - стоимости приобретаемого украинского и российского газа в нидерландском хабе по аналогии с Роттердамом+. Так что, сея приятная новость, увы, похожа на фейк.Далее, прелюдия. В ГИОЦ поинтересовался январской платежкой за отопление, установив даты снятия показаний общедомового счетчика - 31 января текущие и 15 декабря предыдущие или же за 1.5 месяца. Бо потребление Гкал оказалось почти в 2 раза больше, чем за почти такой же теплый декабрь и на 15% выше, чем в значительно холодный январь 2019 и декабрь 2018 года. Просуммировав общее потребление Гкал за ноябрь, декабрь и январь, получилось 0.986 Гкал ежемесячно, что на 20% меньше, чем прошлой зимой.А вот теперь и О... Ожидание следующей холодной зимы в следствие торможения мировой экономики и платежки в 3000 - 4000 грн только за отопление из-за:1. Естественного увеличения потребления Гкал.2. Значительного роста коэффициента- стоимости приобретаемого украинского и российского газа в нидерландском хабе по аналогии с Роттердамом+.

Аlександр, мне нравится как вы копаете: и в случае с "податковой знижкою" и в случае с ЗЕ-хитрованами (махинаторами) по расходам на отопление, действительно нравится - повторяюсь и без иронии, поскольку в былое время вас критиковал вокруг вашей любви к Проминвест. , мне нравится как вы копаете: и в случае с "податковой знижкою" и в случае с ЗЕ-хитрованами (махинаторами) по расходам на отопление, действительно нравится - повторяюсь и без иронии, поскольку в былое время вас критиковал вокруг вашей любви к Проминвест.

К

godl написав: После вот той фейковой новости я взялся хлопотать о скидке на лечение (не себе, но близкому родственнику, который не поверил, что такое может быть). Нашел в Кодексе статью 166, где перечислялись случаи, пошел в районную (Голосеево) налоговую. Консультанты там оказались неквалифицированные: сказали, что скидка не полагается, но не смогли сослаться на легитимную причину, сказали, что это знают в городской. Позвонил туда и пояснили, что дело в прикінцевих положениях, ст.19. Ну хоть объяснили... хотя это полное безобразие в контексте нынешних цен в медучреждениях. После вот той фейковой новости я взялся хлопотать о скидке на лечение (не себе, но близкому родственнику, который не поверил, что такое может быть). Нашел в Кодексе статью 166, где перечислялись случаи, пошел в районную (Голосеево) налоговую. Консультанты там оказались неквалифицированные: сказали, что скидка не полагается, но не смогли сослаться на легитимную причину, сказали, что это знают в городской. Позвонил туда и пояснили, что дело в прикінцевих положениях, ст.19. Ну хоть объяснили... хотя это полное безобразие в контексте нынешних цен в медучреждениях.





1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім:

підпункту 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 цього Кодексу , який набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування; РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім:, який набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування;

godl написав: Вижу, что ЗЕ-бюджет Украины трещит, хоть в медицине, хоть в тарифах ЖКХ, хоть в образовании, а еще, но уже в другую сторону, и в зарплатах себе любимым. И что меня беспокоит, так это неоправданное усиление курса гривны, которое держится на спекулятивных вливаниях валюты через ОВГЗ. Вижу, что ЗЕ-бюджет Украины трещит, хоть в медицине, хоть в тарифах ЖКХ, хоть в образовании, а еще, но уже в другую сторону, и в зарплатах себе любимым. И что меня беспокоит, так это неоправданное усиление курса гривны, которое держится на спекулятивных вливаниях валюты через ОВГЗ.

, спасибо, я оценил. Здесь в расчетах все намного проще, чем пересчет процентов по вкладу в ПИБе, после перехода на новую программуИ не критично, если не сидеть и ждать, а уже сейчас начинать действовать, пока есть вагон времени:1. Начать социальную рекламу, предлагая населению потихоньку запасаться дешевым газом на следующую зиму.2. По максимуму заполнить ПГХ, чтобы зимой можно было регулировать базовый тариф пропорционально росту коэффициентаИли же 400 грн ежемесячно с носа. Тогда, лучше не надо. Но все равно, основной цинизм в том, что помимо официальной оплаты лечения и приобретения лекарств, мы еще с этого 20% налог платим - НДСА в госбольницах уже элементарно врачей не хватает, качественное лечение под ключ в действительно хороших частных клиниках уровня Медиком будет 40 000 - 100 000 грн за 3 - 10 дней пребывания в стационаре.Здесь не только бюджет, вся Украина трещит и сейчас основной вопрос, что лучше - плановый демонтаж или устранение последствий? Например, есть за 30 лет в хлам изношенный участок ж/д по которому ходят на авось такие же аварийные поезда. Что лучше, демонтировать участок или устранять последствия крушения поезда? Аналогично с мостами, атомными станциями, пр. Бо за 30 лет украинские политики так ничего и не сделали, - только тырили, наращивали долги и грызлись меж собой. А сейчас все это в таком состоянии, что модернизации и ремонту уже не подлежит.200%+ девал по-Вашему недостаточен?Как вариант, я еще вижу возможность потихоньку выкарабкиваться через доступные кредиты с рыночной ставкой 12% годовых. А для этого стоимость вкладов, ОВГЗ, должна составлять под 8 - 10% годовых. Сейчас важно удержать такую доходность. Т. е., если инвесторы не хотят, тогда Нацбанк за счет своей прибыли приобретает не распроданные гривневые ОВГЗ, не перечисляет в бюджет, а покупает ОВГЗ, защищая доходность (которую затем сам себе напечатает).И я не вижу пирамиды ОВГЗ аж под 8 - 10% годовых, тем более в общей структуре госдолга, доля гривневых обязательств уже 37%. Да и зарубежные держатели ОВГЗ заинтересованы тоже в стабильности - не качать же им в убыток себе.