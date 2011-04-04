Додано: Суб 22 лют, 2020 23:44

Аlександр написав: И не критично, если не сидеть и ждать, а уже сейчас ... начинать социальную рекламу, предлагая населению потихоньку запасаться дешевым газом на следующую зиму. И не критично, если не сидеть и ждать, а уже сейчас ... начинать социальную рекламу, предлагая населению потихоньку запасаться дешевым газом на следующую зиму.

Аlександр написав: https://kodeksy.com.ua/podatkovij_kodeks_ukraini/zp.htm

Или же 400 грн ежемесячно с носа. Тогда, лучше не надо. Но все равно, основной цинизм в том, что помимо официальной оплаты лечения и приобретения лекарств, мы еще с этого 20% налог платим - НДС Или же 400 грн ежемесячно с носа. Тогда, лучше не надо. Но все равно, основной цинизм в том, что помимо официальной оплаты лечения и приобретения лекарств, мы еще с этого 20% налог платим - НДС

Аlександр написав: Здесь не только бюджет, вся Украина трещит и сейчас основной вопрос, что лучше - плановый демонтаж или устранение последствий? Здесь не только бюджет, вся Украина трещит и сейчас основной вопрос, что лучше - плановый демонтаж или устранение последствий?

Аlександр написав: 200% девал по-Вашему мало? 200% девал по-Вашему мало?

Постараюсь цитировать по-минимуму, т.к. мой месседж идет вслед за вашимЗапасаться впрок по хорошей цене разумно, но непонятно как отдельный гражданин может запасать для себя газ, это же не дрова. Запасать в ПГХ - это понятно, но на этом сидят "избранные чиновники", коболевы-витренки и прочая...Согласен, что НДС в стоимости недешевого лечения или лекарств - это цинизм, особенно со стороны тех, кому за лечение платить не приходится.А откуда выскочила цифра именно в 400 грн ежемесячных я не увидел. Возможно, здесь о страховой медицине. Лет 20 назад я несколько лет проработал не в самой богатой стране Европы, где помимо подоходного налога был 13% налог в пользу одной из выбираемых гражданином страховых компаний. Я был в том возрасте, когда болячки не шли как на конвейере и при том планировал возвращаться в Украину, поэтому вычет 13% мне не нравился, но в целом как для граждан той страны - это было здравая идея, т.к. большинство лечений и лекарств получалось для них безоплатно, т.е. действительно получалась страховка здоровья.Но у нас в такое не верится - разворуют, будучи уверены в безнаказанности. Пример, тому недавнее банкротство почти сотни украинских банков - и где посадки собственников и топов этих банков? Куда смотрел надзор НБУ, если хватался принимать меры лишь тогда, когда кража уже состоялась и клиенты перебиралась в иные юрисдикции жить на ворованное?Я заострял на ЗЕ-бюджете, поскольку, что-либо сделать можно либо за деньги, оплатив работы, либо принуждением (как у Сталина в ГУЛАГе), либо (недолго) на энтузиазме. И вы очень четко показали способ ЗЕ-команды по наполнению бюджета, просто сравнивая потребление (в Гигакалориях) в разные годы и месяцы, т.е. нынешняя ЗЕ-команда не придумала ничего лучше, чем (в частности) пополнять бюджет монопольным повышением цен на ЖКХ.Да там и не 200% было, а все 300% (с доллара по 8 до нынешних по 24+).Мои сомнения о повышающемся курсе гривны против доллара были в том, что где-то возле 26грн/дол установилась какая-то стабилизация и экономика в беднейшей (по ВВП на человека) стране Европы как-то дышала. Я знаю, что рост экономики обычно стимулируют небольшой инфляцией, а у нас за последний год получилось около 15% ревальвации, что же это такое? Кому это выгодно? Наверное разным спекулям...