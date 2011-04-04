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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 767768769770
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 00:00

  lubopytnaya написав:
  flysoulfly написав:ГЛОБУС поднял еще и доверие вкладчиков, фактически изменив осенью условия УЖЕ ОТКРЫТЫХ депозитов - ЗАДНИМ ЧИСЛОМ
убив РЕАЛЬНЫЕ"столбы" :D

В смысле?
Отменили пополнение?
Почти...
Радикально его ограничили ЗАДНИМ ЧИСЛОМ.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:12

100 пудов у всех отменят пополнение задним числом, особенно кто раздавал пополнение на год и более.
такое уже проходили. поэтому у многих настроение испортится ближе к осени, когда закончится дело и надо будет перекладываться максимум под 7-10% годовых в грн. а валюта вообще будет со ставками 0-1% годовых.
многие хотели жить по европейски. так там народ работает по 8-10 часов, а бабки держат на счетах банков не для заработка, а что бы не забыть куда ранее дома на полке шкафа положил :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:19

  godl написав:
  Аlександр написав:https://finance.ua/saving/sekonomit-na-zdorove
Так что, сея приятная новость, увы, похожа на фейк.

Далее, прелюдия. В ГИОЦ поинтересовался январской платежкой за отопление, установив даты снятия показаний общедомового счетчика - 31 января текущие и 15 декабря предыдущие или же за 1.5 месяца. Бо потребление Гкал оказалось почти в 2 раза больше, чем за почти такой же теплый декабрь и на 15% выше, чем в значительно холодный январь 2019 и декабрь 2018 года. Просуммировав общее потребление Гкал за ноябрь, декабрь и январь, получилось 0.986 Гкал ежемесячно, что на 20% меньше, чем прошлой зимой.

А вот теперь и О... Ожидание следующей холодной зимы в следствие торможения мировой экономики и платежки в 3000 - 4000 грн только за отопление из-за:
1. Естественного увеличения потребления Гкал.
2. Значительного роста коэффициента К - стоимости приобретаемого украинского и российского газа в нидерландском хабе по аналогии с Роттердамом+.

Аlександр, мне нравится как вы копаете: и в случае с "податковой знижкою" и в случае с ЗЕ-хитрованами (махинаторами) по расходам на отопление, действительно нравится - повторяюсь и без иронии, поскольку в былое время вас критиковал вокруг вашей любви к Проминвест.

godl, спасибо, я оценил. Здесь в расчетах все намного проще, чем пересчет процентов по вкладу в ПИБе, после перехода на новую программу :)
И не критично, если не сидеть и ждать, а уже сейчас начинать действовать, пока есть вагон времени:
1. Начать социальную рекламу, предлагая населению потихоньку запасаться дешевым газом на следующую зиму.
2. По максимуму заполнить ПГХ, чтобы зимой можно было регулировать базовый тариф пропорционально росту коэффициента К.
  godl написав:После вот той фейковой новости я взялся хлопотать о скидке на лечение (не себе, но близкому родственнику, который не поверил, что такое может быть). Нашел в Кодексе статью 166, где перечислялись случаи, пошел в районную (Голосеево) налоговую. Консультанты там оказались неквалифицированные: сказали, что скидка не полагается, но не смогли сослаться на легитимную причину, сказали, что это знают в городской. Позвонил туда и пояснили, что дело в прикінцевих положениях, ст.19. Ну хоть объяснили... хотя это полное безобразие в контексте нынешних цен в медучреждениях.

РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім:
підпункту 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування;

https://kodeksy.com.ua/podatkovij_kodeks_ukraini/zp.htm
Или же 400 грн ежемесячно с носа. Тогда, лучше не надо. Но все равно, основной цинизм в том, что помимо официальной оплаты лечения и приобретения лекарств, мы еще с этого 20% налог платим - НДС :evil:
А в госбольницах уже элементарно врачей не хватает, качественное лечение под ключ в действительно хороших частных клиниках уровня Медиком будет 40 000 - 100 000 грн за 3 - 10 дней пребывания в стационаре.
  godl написав:Вижу, что ЗЕ-бюджет Украины трещит, хоть в медицине, хоть в тарифах ЖКХ, хоть в образовании, а еще, но уже в другую сторону, и в зарплатах себе любимым. И что меня беспокоит, так это неоправданное усиление курса гривны, которое держится на спекулятивных вливаниях валюты через ОВГЗ.

Здесь не только бюджет, вся Украина трещит и сейчас основной вопрос, что лучше - плановый демонтаж или устранение последствий? Например, есть в хлам изношенный за 30 лет участок ж/д по которому ходят на авось такие же аварийные поезда. Что лучше, демонтировать участок или устранять последствия крушения поезда? Аналогично с мостами, атомными станциями, пр. Бо за 30 лет украинские политики так ничего и не сделали, - только тырили, наращивали долги и грызлись меж собой. А сейчас все это в таком состоянии, что модернизации и ремонту уже не подлежит.

200% девал по-Вашему мало?
Как вариант, я еще вижу возможность потихоньку выкарабкиваться через доступные кредиты с рыночной ставкой 12% годовых. А для этого стоимость вкладов, ОВГЗ, должна составлять под 8 - 10% годовых. Сейчас важно удержать такую доходность. Т. е., если инвесторы не хотят, тогда Нацбанк за счет своей прибыли приобретает не распроданные гривневые ОВГЗ, не перечисляет в бюджет, а покупает ОВГЗ, защищая доходность (которую затем сам себе напечатает :D ).
И я не вижу пирамиды ОВГЗ аж под 8 - 10% годовых, тем более в общей структуре госдолга, доля гривневых обязательств уже 37%. Да и зарубежные держатели ОВГЗ заинтересованы тоже в стабильности - не качать же им в убыток себе.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:44

Постараюсь цитировать по-минимуму, т.к. мой месседж идет вслед за вашим :)
  Аlександр написав:И не критично, если не сидеть и ждать, а уже сейчас ... начинать социальную рекламу, предлагая населению потихоньку запасаться дешевым газом на следующую зиму.

Запасаться впрок по хорошей цене разумно, но непонятно как отдельный гражданин может запасать для себя газ, это же не дрова :). Запасать в ПГХ - это понятно, но на этом сидят "избранные чиновники", коболевы-витренки и прочая...
  Аlександр написав:https://kodeksy.com.ua/podatkovij_kodeks_ukraini/zp.htm
Или же 400 грн ежемесячно с носа. Тогда, лучше не надо. Но все равно, основной цинизм в том, что помимо официальной оплаты лечения и приобретения лекарств, мы еще с этого 20% налог платим - НДС :evil:

Согласен, что НДС в стоимости недешевого лечения или лекарств - это цинизм, особенно со стороны тех, кому за лечение платить не приходится.

А откуда выскочила цифра именно в 400 грн ежемесячных я не увидел. Возможно, здесь о страховой медицине. Лет 20 назад я несколько лет проработал не в самой богатой стране Европы, где помимо подоходного налога был 13% налог в пользу одной из выбираемых гражданином страховых компаний. Я был в том возрасте, когда болячки не шли как на конвейере и при том планировал возвращаться в Украину, поэтому вычет 13% мне не нравился, но в целом как для граждан той страны - это было здравая идея, т.к. большинство лечений и лекарств получалось для них безоплатно, т.е. действительно получалась страховка здоровья.
Но у нас в такое не верится - разворуют, будучи уверены в безнаказанности. Пример, тому недавнее банкротство почти сотни украинских банков - и где посадки собственников и топов этих банков? Куда смотрел надзор НБУ, если хватался принимать меры лишь тогда, когда кража уже состоялась и клиенты перебиралась в иные юрисдикции жить на ворованное?
  Аlександр написав:Здесь не только бюджет, вся Украина трещит и сейчас основной вопрос, что лучше - плановый демонтаж или устранение последствий?

Я заострял на ЗЕ-бюджете, поскольку, что-либо сделать можно либо за деньги, оплатив работы, либо принуждением (как у Сталина в ГУЛАГе), либо (недолго) на энтузиазме. И вы очень четко показали способ ЗЕ-команды по наполнению бюджета, просто сравнивая потребление (в Гигакалориях) в разные годы и месяцы, т.е. нынешняя ЗЕ-команда не придумала ничего лучше, чем (в частности) пополнять бюджет монопольным повышением цен на ЖКХ.
  Аlександр написав:200% девал по-Вашему мало?

Да там и не 200% было, а все 300% (с доллара по 8 до нынешних по 24+).
Мои сомнения о повышающемся курсе гривны против доллара были в том, что где-то возле 26грн/дол установилась какая-то стабилизация и экономика в беднейшей (по ВВП на человека) стране Европы как-то дышала. Я знаю, что рост экономики обычно стимулируют небольшой инфляцией, а у нас за последний год получилось около 15% ревальвации, что же это такое? Кому это выгодно? Наверное разным спекулям...
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 09:52

Re: Байки про банки і не тільки....

З 22 лютого можна вже отримати довідку про суми виплачених доходів та утриманих податків https://cabinet.tax.gov.ua/news/9E863F8 ... 502807E22F

PS Учора замовив, усе надійшло як слід.
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MASolomko
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