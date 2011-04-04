Почти...
Радикально его ограничили ЗАДНИМ ЧИСЛОМ.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 00:00
Додано: Суб 22 лют, 2020 13:12
100 пудов у всех отменят пополнение задним числом, особенно кто раздавал пополнение на год и более.
такое уже проходили. поэтому у многих настроение испортится ближе к осени, когда закончится дело и надо будет перекладываться максимум под 7-10% годовых в грн. а валюта вообще будет со ставками 0-1% годовых.
многие хотели жить по европейски. так там народ работает по 8-10 часов, а бабки держат на счетах банков не для заработка, а что бы не забыть куда ранее дома на полке шкафа положил
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 22 лют, 2020 20:19
godl, спасибо, я оценил. Здесь в расчетах все намного проще, чем пересчет процентов по вкладу в ПИБе, после перехода на новую программу
И не критично, если не сидеть и ждать, а уже сейчас начинать действовать, пока есть вагон времени:
1. Начать социальную рекламу, предлагая населению потихоньку запасаться дешевым газом на следующую зиму.
2. По максимуму заполнить ПГХ, чтобы зимой можно было регулировать базовый тариф пропорционально росту коэффициента К.
Или же 400 грн ежемесячно с носа. Тогда, лучше не надо. Но все равно, основной цинизм в том, что помимо официальной оплаты лечения и приобретения лекарств, мы еще с этого 20% налог платим - НДС
А в госбольницах уже элементарно врачей не хватает, качественное лечение под ключ в действительно хороших частных клиниках уровня Медиком будет 40 000 - 100 000 грн за 3 - 10 дней пребывания в стационаре.
Здесь не только бюджет, вся Украина трещит и сейчас основной вопрос, что лучше - плановый демонтаж или устранение последствий? Например, есть в хлам изношенный за 30 лет участок ж/д по которому ходят на авось такие же аварийные поезда. Что лучше, демонтировать участок или устранять последствия крушения поезда? Аналогично с мостами, атомными станциями, пр. Бо за 30 лет украинские политики так ничего и не сделали, - только тырили, наращивали долги и грызлись меж собой. А сейчас все это в таком состоянии, что модернизации и ремонту уже не подлежит.
200% девал по-Вашему мало?
Как вариант, я еще вижу возможность потихоньку выкарабкиваться через доступные кредиты с рыночной ставкой 12% годовых. А для этого стоимость вкладов, ОВГЗ, должна составлять под 8 - 10% годовых. Сейчас важно удержать такую доходность. Т. е., если инвесторы не хотят, тогда Нацбанк за счет своей прибыли приобретает не распроданные гривневые ОВГЗ, не перечисляет в бюджет, а покупает ОВГЗ, защищая доходность (которую затем сам себе напечатает ).
И я не вижу пирамиды ОВГЗ аж под 8 - 10% годовых, тем более в общей структуре госдолга, доля гривневых обязательств уже 37%. Да и зарубежные держатели ОВГЗ заинтересованы тоже в стабильности - не качать же им в убыток себе.
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:44
Постараюсь цитировать по-минимуму, т.к. мой месседж идет вслед за вашим
Запасаться впрок по хорошей цене разумно, но непонятно как отдельный гражданин может запасать для себя газ, это же не дрова . Запасать в ПГХ - это понятно, но на этом сидят "избранные чиновники", коболевы-витренки и прочая...
Согласен, что НДС в стоимости недешевого лечения или лекарств - это цинизм, особенно со стороны тех, кому за лечение платить не приходится.
А откуда выскочила цифра именно в 400 грн ежемесячных я не увидел. Возможно, здесь о страховой медицине. Лет 20 назад я несколько лет проработал не в самой богатой стране Европы, где помимо подоходного налога был 13% налог в пользу одной из выбираемых гражданином страховых компаний. Я был в том возрасте, когда болячки не шли как на конвейере и при том планировал возвращаться в Украину, поэтому вычет 13% мне не нравился, но в целом как для граждан той страны - это было здравая идея, т.к. большинство лечений и лекарств получалось для них безоплатно, т.е. действительно получалась страховка здоровья.
Но у нас в такое не верится - разворуют, будучи уверены в безнаказанности. Пример, тому недавнее банкротство почти сотни украинских банков - и где посадки собственников и топов этих банков? Куда смотрел надзор НБУ, если хватался принимать меры лишь тогда, когда кража уже состоялась и клиенты перебиралась в иные юрисдикции жить на ворованное?
Я заострял на ЗЕ-бюджете, поскольку, что-либо сделать можно либо за деньги, оплатив работы, либо принуждением (как у Сталина в ГУЛАГе), либо (недолго) на энтузиазме. И вы очень четко показали способ ЗЕ-команды по наполнению бюджета, просто сравнивая потребление (в Гигакалориях) в разные годы и месяцы, т.е. нынешняя ЗЕ-команда не придумала ничего лучше, чем (в частности) пополнять бюджет монопольным повышением цен на ЖКХ.
Да там и не 200% было, а все 300% (с доллара по 8 до нынешних по 24+).
Мои сомнения о повышающемся курсе гривны против доллара были в том, что где-то возле 26грн/дол установилась какая-то стабилизация и экономика в беднейшей (по ВВП на человека) стране Европы как-то дышала. Я знаю, что рост экономики обычно стимулируют небольшой инфляцией, а у нас за последний год получилось около 15% ревальвации, что же это такое? Кому это выгодно? Наверное разным спекулям...
Додано: Нед 23 лют, 2020 09:52
Re: Байки про банки і не тільки....
З 22 лютого можна вже отримати довідку про суми виплачених доходів та утриманих податків
PS Учора замовив, усе надійшло як слід.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 13:55
MASolomko
за повний 2019?
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Додано: Нед 23 лют, 2020 16:50
Этот механизм уже вовсю работает.
При ЗЕ-команде базовый тариф 1654.41 грн / Гкал и 97.89 грн / куб горячей воды не изменился. Остался тот же, повышенный ПОПсой с января 2019 года. И как вариант, следующей холодной зимой регулировать этот тариф пропорционально росту коэффициента К или же стоимости украинского и российского газа в нидерландском еврохабе.
Проценты и разы, помню bolexa учил
50% или в 1.5 раза, 100% или в 2 раза, 200% или в 3 раза, 300% или в 4 раза.
Рост экономики за счет инфляции - это самообман. Сейчас курс просто немного скорректировался, после роста на 275% или до 30 UAH / USD, откатившись всего лишь на 20%.
Додано: Нед 23 лют, 2020 19:20
Повчальна історія клієнта ПБ/Крим/поверення коштів
Це буде історія про «ПриватБанк», «МоноБанк», його колишніх менеджерів і колишніх власників. Вона допоможе вам зрозуміти, чому питання вашої фінансової безпеки ніколи не втратить своєї актуальності. Особливо в умовах процесів, які відбувалися та відбуваються у банківській сфері в нашій країні прямо зараз.
Зазначу одразу, що йдеться про «Приватбанк» ДО НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ, щоб далі не було плутанини.
Отож, почнемо...
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