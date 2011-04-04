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Аlександр написав:И не критично, если не сидеть и ждать, а уже сейчас ... начинать социальную рекламу, предлагая населению потихоньку запасаться дешевым газом на следующую зиму.
Запасаться впрок по хорошей цене разумно, но непонятно как отдельный гражданин может запасать для себя газ, это же не дрова
Наведаться в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыт). При себе нужно иметь паспорт. Подписать допсоглашение к типовому договору на поставку газа. Сделать предоплату и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона.
Аlександр написав:Здесь не только бюджет, вся Украина трещит и сейчас основной вопрос, что лучше - плановый демонтаж или устранение последствий?
Я заострял на ЗЕ-бюджете, поскольку, что-либо сделать можно либо за деньги, оплатив работы, либо принуждением (как у Сталина в ГУЛАГе), либо (недолго) на энтузиазме. И вы очень четко показали способ ЗЕ-команды по наполнению бюджета, просто сравнивая потребление (в Гигакалориях) в разные годы и месяцы, т.е. нынешняя ЗЕ-команда не придумала ничего лучше, чем (в частности) пополнять бюджет монопольным повышением цен на ЖКХ.
При ЗЕ-команде базовый тариф 1654.41 грн / Гкал и 97.89 грн / куб горячей воды не изменился. Остался тот же, повышенный ПОПсой с января 2019 года. И как вариант, следующей холодной зимой регулировать этот тариф пропорционально росту коэффициента К или же стоимости украинского и российского газа в нидерландском еврохабе.
godl написав:
Аlександр написав:200% девал по-Вашему мало?
Да там и не 200% было, а все 300% (с доллара по 8 до нынешних по 24+).
Проценты и разы, помню bolexa учил 50% или в 1.5 раза, 100% или в 2 раза, 200% или в 3 раза, 300% или в 4 раза.
godl написав:Мои сомнения о повышающемся курсе гривны против доллара были в том, что где-то возле 26грн/дол установилась какая-то стабилизация и экономика в беднейшей (по ВВП на человека) стране Европы как-то дышала. Я знаю, что рост экономики обычно стимулируют небольшой инфляцией, а у нас за последний год получилось около 15% ревальвации, что же это такое? Кому это выгодно? Наверное разным спекулям...
Рост экономики за счет инфляции - это самообман. Сейчас курс просто немного скорректировался, после роста на 275% или до 30 UAH / USD, откатившись всего лишь на 20%.
Повчальна історія клієнта ПБ/Крим/поверення коштів
Це буде історія про «ПриватБанк», «МоноБанк», його колишніх менеджерів і колишніх власників. Вона допоможе вам зрозуміти, чому питання вашої фінансової безпеки ніколи не втратить своєї актуальності. Особливо в умовах процесів, які відбувалися та відбуваються у банківській сфері в нашій країні прямо зараз.
Зазначу одразу, що йдеться про «Приватбанк» ДО НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ, щоб далі не було плутанини.
Аlександр написав:Наведаться в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыт). При себе нужно иметь паспорт. Подписать допсоглашение к типовому договору на поставку газа. Сделать предоплату и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона. https://ubr.ua/finances/zhilishhno-komm ... mi-3885951 Этот механизм уже вовсю работает.
Полезный совет, но актуальный не для тех, кто живет в доме с центральным отоплением. К тому же тут можно и споткнуться, ведь сейчас разделяют стоимость газа и стоимость доставки и что-то мне подсказывает, что в этих тарифах будут изменения.
Аlександр написав:
godl написав:А откуда выскочила цифра именно в 400 грн ежемесячных я не увидел. Возможно, здесь о страховой медицине.
Медстрахование как таковое это неплохо, плохо если аккумулируемыми фондами будет распоряжаться воровитое жулье и по страховке можно будет безъоплатно лишь измерить температуру, давление или получить иную подобную мелочь. Я здесь вспоминаю некую наценку в цене бензина, якобы целевым образом на ремонт дорог, но почти половина бюджета Автодора уходит на выплату кредитов и % по ним за прошлые годы, т.е. былые деньги растащили (дорог-то хороших нет), так еще и плати хитрованам % на украденные ними средства.
И это так же как с миром на Донбассе. Мир - это хорошо, но на каких условиях, т.е. все надо рассматривать в некотором контексте и в понятной перспективе.
Аlександр написав:
godl написав:
Аlександр написав: 200% девал по-Вашему мало?
Да там и не 200% было, а все 300% (с доллара по 8 до нынешних по 24+).
Проценты и разы, помню bolexa учил 50% или в 1.5 раза, 100% или в 2 раза, 200% или в 3 раза, 300% или в 4 раза.
Э нет! 3 раза - это рост на 200% или новая цена = 300% от старой стоимости.