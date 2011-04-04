Додано: Нед 23 лют, 2020 20:54

Аlександр написав: Наведаться в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыт). При себе нужно иметь паспорт.

Подписать допсоглашение к типовому договору на поставку газа.

Сделать предоплату и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона.

https://ubr.ua/finances/zhilishhno-komm ... mi-3885951

Этот механизм уже вовсю работает. Наведаться в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыт). При себе нужно иметь паспорт.Подписать допсоглашение к типовому договору на поставку газа.Сделать предоплату и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона.Этот механизм уже вовсю работает.

Аlександр написав: godl написав: А откуда выскочила цифра именно в 400 грн ежемесячных я не увидел. Возможно, здесь о страховой медицине. А откуда выскочила цифра именно в 400 грн ежемесячных я не увидел. Возможно, здесь о страховой медицине.

С каждого по 400 грн в месяц: в Украине хотят ввести медстрахование для всех

Аlександр написав: godl написав: Аlександр написав: 200% девал по-Вашему мало? 200% девал по-Вашему мало?

Да там и не 200% было, а все 300% (с доллара по 8 до нынешних по 24+). Да там и не 200% было, а все 300% (с доллара по 8 до нынешних по 24+).

Проценты и разы, помню bolexa учил

50% или в 1.5 раза, 100% или в 2 раза, 200% или в 3 раза, 300% или в 4 раза. Проценты и разы, помнюучил50% или в 1.5 раза, 100% или в 2 раза, 200% или в 3 раза, 300% или в 4 раза.

Полезный совет, но актуальный не для тех, кто живет в доме с центральным отоплением. К тому же тут можно и споткнуться, ведь сейчас разделяют стоимость газа и стоимость доставки и что-то мне подсказывает, что в этих тарифах будут изменения.Медстрахование как таковое это неплохо, плохо если аккумулируемыми фондами будет распоряжаться воровитое жулье и по страховке можно будет безъоплатно лишь измерить температуру, давление или получить иную подобную мелочь.Я здесь вспоминаю некую наценку в цене бензина, якобы целевым образом на ремонт дорог, но почти половина бюджета Автодора уходит на выплату кредитов и % по ним за прошлые годы, т.е. былые деньги растащили (дорог-то хороших нет), так еще и плати хитрованам % на украденные ними средства.И это так же как с миром на Донбассе. Мир - это хорошо, но на каких условиях, т.е. все надо рассматривать в некотором контексте и в понятной перспективе.Э нет! 3 раза - это рост200% или новая цена = 300% от старой стоимости.