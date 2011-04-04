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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 767768769770
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:50

  godl написав:
  Аlександр написав:И не критично, если не сидеть и ждать, а уже сейчас ... начинать социальную рекламу, предлагая населению потихоньку запасаться дешевым газом на следующую зиму.

Запасаться впрок по хорошей цене разумно, но непонятно как отдельный гражданин может запасать для себя газ, это же не дрова :)

Наведаться в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыт).
При себе нужно иметь паспорт.
Подписать допсоглашение к типовому договору на поставку газа.
Сделать предоплату и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона.

https://ubr.ua/finances/zhilishhno-komm ... mi-3885951
Этот механизм уже вовсю работает.
  godl написав:
  Аlександр написав:https://kodeksy.com.ua/podatkovij_kodeks_ukraini/zp.htm
Или же 400 грн ежемесячно с носа. Тогда, лучше не надо. Но все равно, основной цинизм в том, что помимо официальной оплаты лечения и приобретения лекарств, мы еще с этого 20% налог платим - НДС :evil:

Согласен, что НДС в стоимости недешевого лечения или лекарств - это цинизм, особенно со стороны тех, кому за лечение платить не приходится.

А откуда выскочила цифра именно в 400 грн ежемесячных я не увидел. Возможно, здесь о страховой медицине.

С каждого по 400 грн в месяц: в Украине хотят ввести медстрахование для всех
  godl написав:
  Аlександр написав:Здесь не только бюджет, вся Украина трещит и сейчас основной вопрос, что лучше - плановый демонтаж или устранение последствий?

Я заострял на ЗЕ-бюджете, поскольку, что-либо сделать можно либо за деньги, оплатив работы, либо принуждением (как у Сталина в ГУЛАГе), либо (недолго) на энтузиазме. И вы очень четко показали способ ЗЕ-команды по наполнению бюджета, просто сравнивая потребление (в Гигакалориях) в разные годы и месяцы, т.е. нынешняя ЗЕ-команда не придумала ничего лучше, чем (в частности) пополнять бюджет монопольным повышением цен на ЖКХ.

При ЗЕ-команде базовый тариф 1654.41 грн / Гкал и 97.89 грн / куб горячей воды не изменился. Остался тот же, повышенный ПОПсой с января 2019 года. И как вариант, следующей холодной зимой регулировать этот тариф пропорционально росту коэффициента К или же стоимости украинского и российского газа в нидерландском еврохабе.
  godl написав:
  Аlександр написав:200% девал по-Вашему мало?

Да там и не 200% было, а все 300% (с доллара по 8 до нынешних по 24+).

Проценты и разы, помню bolexa учил :)
50% или в 1.5 раза, 100% или в 2 раза, 200% или в 3 раза, 300% или в 4 раза.
  godl написав:Мои сомнения о повышающемся курсе гривны против доллара были в том, что где-то возле 26грн/дол установилась какая-то стабилизация и экономика в беднейшей (по ВВП на человека) стране Европы как-то дышала. Я знаю, что рост экономики обычно стимулируют небольшой инфляцией, а у нас за последний год получилось около 15% ревальвации, что же это такое? Кому это выгодно? Наверное разным спекулям...

Рост экономики за счет инфляции - это самообман. Сейчас курс просто немного скорректировался, после роста на 275% или до 30 UAH / USD, откатившись всего лишь на 20%.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 19:20

Повчальна історія клієнта ПБ/Крим/поверення коштів

Це буде історія про «ПриватБанк», «МоноБанк», його колишніх менеджерів і колишніх власників. Вона допоможе вам зрозуміти, чому питання вашої фінансової безпеки ніколи не втратить своєї актуальності. Особливо в умовах процесів, які відбувалися та відбуваються у банківській сфері в нашій країні прямо зараз.

Зазначу одразу, що йдеться про «Приватбанк» ДО НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ, щоб далі не було плутанини.

Отож, почнемо...

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:54

  Аlександр написав:Наведаться в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыт). При себе нужно иметь паспорт.
Подписать допсоглашение к типовому договору на поставку газа.
Сделать предоплату и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона.
https://ubr.ua/finances/zhilishhno-komm ... mi-3885951
Этот механизм уже вовсю работает.

Полезный совет, но актуальный не для тех, кто живет в доме с центральным отоплением. К тому же тут можно и споткнуться, ведь сейчас разделяют стоимость газа и стоимость доставки и что-то мне подсказывает, что в этих тарифах будут изменения.
  Аlександр написав:
  godl написав:А откуда выскочила цифра именно в 400 грн ежемесячных я не увидел. Возможно, здесь о страховой медицине.

С каждого по 400 грн в месяц: в Украине хотят ввести медстрахование для всех

Медстрахование как таковое это неплохо, плохо если аккумулируемыми фондами будет распоряжаться воровитое жулье и по страховке можно будет безъоплатно лишь измерить температуру, давление или получить иную подобную мелочь.
Я здесь вспоминаю некую наценку в цене бензина, якобы целевым образом на ремонт дорог, но почти половина бюджета Автодора уходит на выплату кредитов и % по ним за прошлые годы, т.е. былые деньги растащили (дорог-то хороших нет), так еще и плати хитрованам % на украденные ними средства.

И это так же как с миром на Донбассе. Мир - это хорошо, но на каких условиях, т.е. все надо рассматривать в некотором контексте и в понятной перспективе.
  Аlександр написав:
  godl написав:
  Аlександр написав: 200% девал по-Вашему мало?

Да там и не 200% было, а все 300% (с доллара по 8 до нынешних по 24+).

Проценты и разы, помню bolexa учил :)
50% или в 1.5 раза, 100% или в 2 раза, 200% или в 3 раза, 300% или в 4 раза.
Э нет! 3 раза - это рост на 200% или новая цена = 300% от старой стоимости.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 07:37

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon, так.
Вииписка містить дані за всі 4 квартали.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:25

Компания ABH Ukraine Limited, владелец 38,2% акций украинского “Альфа-Банка”, 18 февраля осуществила новый выпуск еврооблигаций на сумму $50 млн с погашением 5 октября 2023 года и ежеквартальной выплатой купона по ставке 9% годовых. Как сообщает пресс-служба банка, еврооблигации были выпущены в соответствии с Regulation S Комиссии по ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфуртской фондовой бирже.

Как отмечается в сообщении, этот выпуск евробондов стал 18-м подобным выпуском ABH Ukraine Limited с начала 2015 года.

По состоянию на дату публикации в обращении находилось 11 выпусков ABH Ukraine Limited, среди которых — два выпуска в евро и девять в долларах США, семь выпусков погашены.

Как сообщалось, по предварительным данным, АО “Альфа-Банк” получил по итогам 2019 года рекордную прибыль в сумме 1,59 млрд грн, что на 26,5% превышает результат 2018 года.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:18

  lel написав:
  IDAN написав:
  pret написав:новость для пользователей укргазовских прозапасов, теперь из них можно будет выходить без комиссии через депозит

А где прочитать можно?

Думаю, тут: https://www.ukrgasbank.com/private/card ... s/tariffs/
качаем файл и смотрим.
2.4.1. Переказ грошових коштів (за виключенням операцій з використанням мобільного або інтернет-банкінгу):
а) на власний строковий депозитний рахунок (від 30 календарних днів) або рахунок за ТП "PRO-ЗАПАС+" в АБ "УКРГАЗБАНК" Входить до вартості п.2
Не понятно-это относится к валюте? Зачем так прятать тарифы?


Чи тестував хтось оновлені тарифи?
По валютним Прозапасам працює без проблем?
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:43

  V2 написав:
  lel написав:
Чи тестував хтось оновлені тарифи?
По валютним Прозапасам працює без проблем?


Новые такрифы появились в отеделениях совсем недавно. Практическое тестирование еще не проводили, слишком недолго они существуют.
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