Те, кто получает минимальную зарплату (порядка 4,7 тысяч гривен) вообще не будут платить подоходный налог.

В законопроекте заявлена также отмена налога на банковские депозиты

отмену налога на депозиты пролоббировали крупные вкладчики, среди которых немало и самих депутатов.

Государство постепенно готовится закручивать гайки, но начнет, судя по всему, не с непопулярных мер, а именно с "бонусов", скажем, тех же налоговых льгот.В законопроекте №3076, который недавно был зарегистрирован в парламенте, минимальная ставка в 15% также фигурирует. Она прописана для граждан, чьи доходы не превышают 5 минимальных зарплат, а это 23,5 тысячи гривен. Учитывая, что средняя зарплата в Украине, по результатам прошлого года, составила чуть больше 12 тысяч гривен, на налоговые послабления (минус 3% к нынешнему НДФЛ) может рассчитывать подавляющее большинство работающего населения страны.Для тех, чьи доходы составляют от 5 до 15 минималок (23,5-70,5 тысяч гривен) предлагается сохранить действующую ставку подоходного налога, то есть, 18%.Заработок от 15 до 50 минималок (70,5- 235 тысяч гривен) будет облагаться по ставке 21%. Для дохода в 50-200 минимальных зарплат (до 940 тысяч гривен) налог составит 24%, а свыше этой суммы — 27%.Как указано в пояснительной записке, минимальная зарплата подразумевает, что доход работающего человека не может быть ниже ее суммы (в этом году — порядка 4,7 тысяч гривен)."С точки зрения принципа социальной справедливости нецелесообразно облагать налогом минимальную зарплату. К примеру, лицо, получающее 4723 гривен в месяц платит 921 гривну в бюджет в качестве налога", - говорится в пояснительной записке. А с учетом еще и ЕСВ (22%) налоговая нагрузка на минимальную зарплату составляет 1960 гривен или 41,5%.(сейчас это 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора)."Проект об отмене налога на депозиты уже есть в парламенте. Но, судя по всему, решили сделать более комплексный документ, и собрать все новации по налогам для физлиц в одном законе", — говорит Забловский.Как указано в пояснительной записке, на момент введения налога на депозиты (в 2015 году) учетная ставка НБУ составляла 30%, а процентные ставки по вкладам — 20-22%.Но с тех пор учетная ставка сильно упала и сейчас составляет уже только 11%, следовательно, снизились и ставки по депозитам (средняя ставка по гривневым вкладам — 14,8%)"Это означает, что если в 2015 году физлицу было выгодно размещать деньги на депозите, зарабатывая на этом 16-17,5%, то сейчас процентный доход после налогообложения составляет порядка 12%", — подсчитали авторы проекта. По их мнению, с учетом запланированного дальнейшего снижения учетной ставки НБУ (а значит, и процентов по депозитам), не исключен отток денег из банковской системы. Отмена налога на депозиты может это предотвратить", — считают они.Кроме того, на сегодняшний день депозиты облагаются налогом, а, скажем, государственные ценные бумаги (те же ОВГЗ) — нет. То есть, одинаковые по своей сути доходы облагаются налогом по- разному.Впрочем, как считает аналитик института Growford Алексей Кущ,