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Аlександр написав:И не критично, если не сидеть и ждать, а уже сейчас ... начинать социальную рекламу, предлагая населению потихоньку запасаться дешевым газом на следующую зиму.
Запасаться впрок по хорошей цене разумно, но непонятно как отдельный гражданин может запасать для себя газ, это же не дрова
Наведаться в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыт). При себе нужно иметь паспорт. Подписать допсоглашение к типовому договору на поставку газа. Сделать предоплату и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона.
Аlександр написав:Здесь не только бюджет, вся Украина трещит и сейчас основной вопрос, что лучше - плановый демонтаж или устранение последствий?
Я заострял на ЗЕ-бюджете, поскольку, что-либо сделать можно либо за деньги, оплатив работы, либо принуждением (как у Сталина в ГУЛАГе), либо (недолго) на энтузиазме. И вы очень четко показали способ ЗЕ-команды по наполнению бюджета, просто сравнивая потребление (в Гигакалориях) в разные годы и месяцы, т.е. нынешняя ЗЕ-команда не придумала ничего лучше, чем (в частности) пополнять бюджет монопольным повышением цен на ЖКХ.
При ЗЕ-команде базовый тариф 1654.41 грн / Гкал и 97.89 грн / куб горячей воды не изменился. Остался тот же, повышенный ПОПсой с января 2019 года. И как вариант, следующей холодной зимой регулировать этот тариф пропорционально росту коэффициента К или же стоимости украинского и российского газа в нидерландском еврохабе.
godl написав:
Аlександр написав:200% девал по-Вашему мало?
Да там и не 200% было, а все 300% (с доллара по 8 до нынешних по 24+).
Проценты и разы, помню bolexa учил 50% или в 1.5 раза, 100% или в 2 раза, 200% или в 3 раза, 300% или в 4 раза.
godl написав:Мои сомнения о повышающемся курсе гривны против доллара были в том, что где-то возле 26грн/дол установилась какая-то стабилизация и экономика в беднейшей (по ВВП на человека) стране Европы как-то дышала. Я знаю, что рост экономики обычно стимулируют небольшой инфляцией, а у нас за последний год получилось около 15% ревальвации, что же это такое? Кому это выгодно? Наверное разным спекулям...
Рост экономики за счет инфляции - это самообман. Сейчас курс просто немного скорректировался, после роста на 275% или до 30 UAH / USD, откатившись всего лишь на 20%.
Повчальна історія клієнта ПБ/Крим/поверення коштів
Це буде історія про «ПриватБанк», «МоноБанк», його колишніх менеджерів і колишніх власників. Вона допоможе вам зрозуміти, чому питання вашої фінансової безпеки ніколи не втратить своєї актуальності. Особливо в умовах процесів, які відбувалися та відбуваються у банківській сфері в нашій країні прямо зараз.
Зазначу одразу, що йдеться про «Приватбанк» ДО НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ, щоб далі не було плутанини.
Аlександр написав:Наведаться в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыт). При себе нужно иметь паспорт. Подписать допсоглашение к типовому договору на поставку газа. Сделать предоплату и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона. https://ubr.ua/finances/zhilishhno-komm ... mi-3885951 Этот механизм уже вовсю работает.
Полезный совет, но актуальный не для тех, кто живет в доме с центральным отоплением. К тому же тут можно и споткнуться, ведь сейчас разделяют стоимость газа и стоимость доставки и что-то мне подсказывает, что в этих тарифах будут изменения.
Аlександр написав:
godl написав:А откуда выскочила цифра именно в 400 грн ежемесячных я не увидел. Возможно, здесь о страховой медицине.
Медстрахование как таковое это неплохо, плохо если аккумулируемыми фондами будет распоряжаться воровитое жулье и по страховке можно будет безъоплатно лишь измерить температуру, давление или получить иную подобную мелочь. Я здесь вспоминаю некую наценку в цене бензина, якобы целевым образом на ремонт дорог, но почти половина бюджета Автодора уходит на выплату кредитов и % по ним за прошлые годы, т.е. былые деньги растащили (дорог-то хороших нет), так еще и плати хитрованам % на украденные ними средства.
И это так же как с миром на Донбассе. Мир - это хорошо, но на каких условиях, т.е. все надо рассматривать в некотором контексте и в понятной перспективе.
Аlександр написав:
godl написав:
Аlександр написав: 200% девал по-Вашему мало?
Да там и не 200% было, а все 300% (с доллара по 8 до нынешних по 24+).
Проценты и разы, помню bolexa учил 50% или в 1.5 раза, 100% или в 2 раза, 200% или в 3 раза, 300% или в 4 раза.
Э нет! 3 раза - это рост на 200% или новая цена = 300% от старой стоимости.
Компания ABH Ukraine Limited, владелец 38,2% акций украинского “Альфа-Банка”, 18 февраля осуществила новый выпуск еврооблигаций на сумму $50 млн с погашением 5 октября 2023 года и ежеквартальной выплатой купона по ставке 9% годовых. Как сообщает пресс-служба банка, еврооблигации были выпущены в соответствии с Regulation S Комиссии по ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфуртской фондовой бирже.
Как отмечается в сообщении, этот выпуск евробондов стал 18-м подобным выпуском ABH Ukraine Limited с начала 2015 года.
По состоянию на дату публикации в обращении находилось 11 выпусков ABH Ukraine Limited, среди которых — два выпуска в евро и девять в долларах США, семь выпусков погашены.
Как сообщалось, по предварительным данным, АО “Альфа-Банк” получил по итогам 2019 года рекордную прибыль в сумме 1,59 млрд грн, что на 26,5% превышает результат 2018 года.
pret написав:новость для пользователей укргазовских прозапасов, теперь из них можно будет выходить без комиссии через депозит
А где прочитать можно?
Думаю, тут: https://www.ukrgasbank.com/private/card ... s/tariffs/ качаем файл и смотрим. 2.4.1. Переказ грошових коштів (за виключенням операцій з використанням мобільного або інтернет-банкінгу): а) на власний строковий депозитний рахунок (від 30 календарних днів) або рахунок за ТП "PRO-ЗАПАС+" в АБ "УКРГАЗБАНК" Входить до вартості п.2 Не понятно-это относится к валюте? Зачем так прятать тарифы?
Чи тестував хтось оновлені тарифи? По валютним Прозапасам працює без проблем?
Государство постепенно готовится закручивать гайки, но начнет, судя по всему, не с непопулярных мер, а именно с "бонусов", скажем, тех же налоговых льгот.
В законопроекте №3076, который недавно был зарегистрирован в парламенте, минимальная ставка в 15% также фигурирует. Она прописана для граждан, чьи доходы не превышают 5 минимальных зарплат, а это 23,5 тысячи гривен. Учитывая, что средняя зарплата в Украине, по результатам прошлого года, составила чуть больше 12 тысяч гривен, на налоговые послабления (минус 3% к нынешнему НДФЛ) может рассчитывать подавляющее большинство работающего населения страны.
Те, кто получает минимальную зарплату (порядка 4,7 тысяч гривен) вообще не будут платить подоходный налог.
Для тех, чьи доходы составляют от 5 до 15 минималок (23,5-70,5 тысяч гривен) предлагается сохранить действующую ставку подоходного налога, то есть, 18%.
Заработок от 15 до 50 минималок (70,5- 235 тысяч гривен) будет облагаться по ставке 21%. Для дохода в 50-200 минимальных зарплат (до 940 тысяч гривен) налог составит 24%, а свыше этой суммы — 27%.
Как указано в пояснительной записке, минимальная зарплата подразумевает, что доход работающего человека не может быть ниже ее суммы (в этом году — порядка 4,7 тысяч гривен).
"С точки зрения принципа социальной справедливости нецелесообразно облагать налогом минимальную зарплату. К примеру, лицо, получающее 4723 гривен в месяц платит 921 гривну в бюджет в качестве налога", - говорится в пояснительной записке. А с учетом еще и ЕСВ (22%) налоговая нагрузка на минимальную зарплату составляет 1960 гривен или 41,5%.
В законопроекте заявлена также отмена налога на банковские депозиты (сейчас это 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора).
"Проект об отмене налога на депозиты уже есть в парламенте. Но, судя по всему, решили сделать более комплексный документ, и собрать все новации по налогам для физлиц в одном законе", — говорит Забловский.
Как указано в пояснительной записке, на момент введения налога на депозиты (в 2015 году) учетная ставка НБУ составляла 30%, а процентные ставки по вкладам — 20-22%.
Но с тех пор учетная ставка сильно упала и сейчас составляет уже только 11%, следовательно, снизились и ставки по депозитам (средняя ставка по гривневым вкладам — 14,8%)
"Это означает, что если в 2015 году физлицу было выгодно размещать деньги на депозите, зарабатывая на этом 16-17,5%, то сейчас процентный доход после налогообложения составляет порядка 12%", — подсчитали авторы проекта. По их мнению, с учетом запланированного дальнейшего снижения учетной ставки НБУ (а значит, и процентов по депозитам), не исключен отток денег из банковской системы. Отмена налога на депозиты может это предотвратить", — считают они.
Кроме того, на сегодняшний день депозиты облагаются налогом, а, скажем, государственные ценные бумаги (те же ОВГЗ) — нет. То есть, одинаковые по своей сути доходы облагаются налогом по- разному.
Впрочем, как считает аналитик института Growford Алексей Кущ, отмену налога на депозиты пролоббировали крупные вкладчики, среди которых немало и самих депутатов.
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