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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 768769770771
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:57

Квесторе_поверніться
Давно пора!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:58

Vorlon да, было бы супер :) но так как это общепринятая практика, то шансов мало :(
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:16

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Давно пора!

А от чи Зе - за? :)
Тоді безподаткові депо в ексБенібанці та Братків втрачають сенс. :wink:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:27

  Квесторе_поверніться написав:Тоді безподаткові депо в ексБенібанці та Братків втрачають сенс. :wink:

Пока подобное родят, пристойные депозиты в этих банках закончатся.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
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