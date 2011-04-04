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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 768769770771
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:57

Квесторе_поверніться
Давно пора!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:58

Vorlon да, было бы супер :) но так как это общепринятая практика, то шансов мало :(
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:16

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Давно пора!

А от чи Зе - за? :)
Тоді безподаткові депо в ексБенібанці та Братків втрачають сенс. :wink:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:27

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 24 лют, 2020 16:46, всього редагувалось 1 раз.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:58

  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тоді безподаткові депо в ексБенібанці та Братків втрачають сенс. :wink:

Видно пацаны сами депозитчики.

В Братків безподатковий депо 12,5% на рік.
Онлайн 14%.
І це максимальні ставки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:00

  Квесторе_поверніться написав:6 Слуг народу...хочуть податок з депо зліквідувати
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68160

До чого видивлятися усі дурнуваті забаганки служниць?
Ніхто цього навіть розглядати не буде.
Вони бюджет склеїти не можуть, це якщі тільки ці шість служниць компенсують втрати бюджета за свій рахунок.
komp
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  komp написав:До чого видивлятися усі дурнуваті забаганки служниць?

Зато троха попіаряться.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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