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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 24 лют, 2020 14:58
Vorlon да, было бы супер но так как это общепринятая практика, то шансов мало
Додано: Пон 24 лют, 2020 15:16
А от чи Зе - за?
Тоді безподаткові депо в ексБенібанці та Братків втрачають сенс.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:27
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 24 лют, 2020 16:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:58
В Братків безподатковий депо 12,5% на рік.
Онлайн 14%.
І це максимальні ставки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 24 лют, 2020 18:00
До чого видивлятися усі дурнуваті забаганки служниць?
Ніхто цього навіть розглядати не буде.
Вони бюджет склеїти не можуть, це якщі тільки ці шість служниць компенсують втрати бюджета за свій рахунок.
Додано: Пон 24 лют, 2020 18:13
Re: Байки про банки і не тільки....
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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