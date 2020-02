Додано: Вів 25 лют, 2020 09:01

Игорь Алексеевич написав: ihorsic написав: Уважаемы коллеги! С такими ставками по валютным депо становится оооочень грустно. Давайте делиться опытом куда можно их инвестировать. Мои варианты: недвига, золото... Уважаемы коллеги! С такими ставками по валютным депо становится оооочень грустно. Давайте делиться опытом куда можно их инвестировать. Мои варианты: недвига, золото...



в концу лета обещают деп. ставочки 10% год. в грн.

поэтому 100пудов поднимется цена на недвигу, т.к. многие захотят скинуть бабки туда.

поэтому здесь надо посчитать многим. или сидеть до осени на старых столбиках, а потом будут скупать недвигу, но уже дорогую. или сег.пока есть смысл вложиться в неё и на пике подъёма продать.

я такое проходил в 2005г. кто купил её в конце 2004г. в начале ипотечного движения и понижения деп.ставок и избавился от неё в начале 2008г., когда пришёл кризис, то срубили за три года минимум 300% в валюте на разнице стоимости жилья. главное вовремя купить и вовремя от неё избавится.

І як потім виходити із підупавшої нерухомості? І як потім виходити із підупавшої нерухомості?

