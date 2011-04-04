RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 768769770771
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:57

Квесторе_поверніться
Давно пора!
Vorlon
 
Повідомлень: 8014
З нами з: 14.06.13
Подякував: 395 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:58

Vorlon да, было бы супер :) но так как это общепринятая практика, то шансов мало :(
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 326
З нами з: 08.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:16

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Давно пора!

А от чи Зе - за? :)
Тоді безподаткові депо в ексБенібанці та Братків втрачають сенс. :wink:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32665
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:27

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 24 лют, 2020 16:46, всього редагувалось 1 раз.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9020
З нами з: 03.11.08
Подякував: 694 раз.
Подякували: 1994 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:58

  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тоді безподаткові депо в ексБенібанці та Братків втрачають сенс. :wink:

Видно пацаны сами депозитчики.

В Братків безподатковий депо 12,5% на рік.
Онлайн 14%.
І це максимальні ставки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32665
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:00

  Квесторе_поверніться написав:6 Слуг народу...хочуть податок з депо зліквідувати
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68160

До чого видивлятися усі дурнуваті забаганки служниць?
Ніхто цього навіть розглядати не буде.
Вони бюджет склеїти не можуть, це якщі тільки ці шість служниць компенсують втрати бюджета за свій рахунок.
komp
1
 
Повідомлень: 8070
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2160 раз.
Подякували: 3181 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:01

  Игорь Алексеевич написав:
  ihorsic написав:Уважаемы коллеги! С такими ставками по валютным депо становится оооочень грустно. Давайте делиться опытом куда можно их инвестировать. Мои варианты: недвига, золото...


в концу лета обещают деп. ставочки 10% год. в грн.
поэтому 100пудов поднимется цена на недвигу, т.к. многие захотят скинуть бабки туда.
поэтому здесь надо посчитать многим. или сидеть до осени на старых столбиках, а потом будут скупать недвигу, но уже дорогую. или сег.пока есть смысл вложиться в неё и на пике подъёма продать.
я такое проходил в 2005г. кто купил её в конце 2004г. в начале ипотечного движения и понижения деп.ставок и избавился от неё в начале 2008г., когда пришёл кризис, то срубили за три года минимум 300% в валюте на разнице стоимости жилья. главное вовремя купить и вовремя от неё избавится. :P
покупали тогда у нас в городе однушку по 10штук баксов, а уже в начале 2008г. цена была 40штук баксов и гребли её по ипотеке мгновенно. :shock:

І як потім виходити із підупавшої нерухомості?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17426
З нами з: 09.03.14
Подякував: 995 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:14

  Игорь Алексеевич написав:100 пудов у всех отменят пополнение задним числом, особенно кто раздавал пополнение на год и более.
такое уже проходили. поэтому у многих настроение испортится ближе к осени, когда закончится дело и надо будет перекладываться максимум под 7-10% годовых в грн. а валюта вообще будет со ставками 0-1% годовых.
многие хотели жить по европейски. так там народ работает по 8-10 часов, а бабки держат на счетах банков не для заработка, а что бы не забыть куда ранее дома на полке шкафа положил :P

Яких 8-10 часов, 12-16, читай Карла Маркса!!?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17426
З нами з: 09.03.14
Подякував: 995 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:25

  lel написав:
  IDAN написав:
  pret написав:новость для пользователей укргазовских прозапасов, теперь из них можно будет выходить без комиссии через депозит

А где прочитать можно?

Думаю, тут: https://www.ukrgasbank.com/private/card ... s/tariffs/
качаем файл и смотрим.
2.4.1. Переказ грошових коштів (за виключенням операцій з використанням мобільного або інтернет-банкінгу):
а) на власний строковий депозитний рахунок (від 30 календарних днів) або рахунок за ТП "PRO-ЗАПАС+" в АБ "УКРГАЗБАНК" Входить до вартості п.2
Не понятно-это относится к валюте? Зачем так прятать тарифы?


Протестував.
Працює!
Рекомендую ;)
V2
4
 
Повідомлень: 6495
З нами з: 03.07.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1050 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 768769770771
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 213599
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 81910
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 21067
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1231)
25.02.2020 10:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.