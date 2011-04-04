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А от чи Зе - за? Тоді безподаткові депо в ексБенібанці та Братків втрачають сенс.
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Квесторе_поверніться написав:Тоді безподаткові депо в ексБенібанці та Братків втрачають сенс.
Видно пацаны сами депозитчики.
В Братків безподатковий депо 12,5% на рік. Онлайн 14%. І це максимальні ставки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
ihorsic написав:Уважаемы коллеги! С такими ставками по валютным депо становится оооочень грустно. Давайте делиться опытом куда можно их инвестировать. Мои варианты: недвига, золото...
в концу лета обещают деп. ставочки 10% год. в грн. поэтому 100пудов поднимется цена на недвигу, т.к. многие захотят скинуть бабки туда. поэтому здесь надо посчитать многим. или сидеть до осени на старых столбиках, а потом будут скупать недвигу, но уже дорогую. или сег.пока есть смысл вложиться в неё и на пике подъёма продать. я такое проходил в 2005г. кто купил её в конце 2004г. в начале ипотечного движения и понижения деп.ставок и избавился от неё в начале 2008г., когда пришёл кризис, то срубили за три года минимум 300% в валюте на разнице стоимости жилья. главное вовремя купить и вовремя от неё избавится. покупали тогда у нас в городе однушку по 10штук баксов, а уже в начале 2008г. цена была 40штук баксов и гребли её по ипотеке мгновенно.
І як потім виходити із підупавшої нерухомості?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Игорь Алексеевич написав:100 пудов у всех отменят пополнение задним числом, особенно кто раздавал пополнение на год и более. такое уже проходили. поэтому у многих настроение испортится ближе к осени, когда закончится дело и надо будет перекладываться максимум под 7-10% годовых в грн. а валюта вообще будет со ставками 0-1% годовых. многие хотели жить по европейски. так там народ работает по 8-10 часов, а бабки держат на счетах банков не для заработка, а что бы не забыть куда ранее дома на полке шкафа положил
Яких 8-10 часов, 12-16, читай Карла Маркса!!?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
pret написав:новость для пользователей укргазовских прозапасов, теперь из них можно будет выходить без комиссии через депозит
А где прочитать можно?
Думаю, тут: https://www.ukrgasbank.com/private/card ... s/tariffs/ качаем файл и смотрим. 2.4.1. Переказ грошових коштів (за виключенням операцій з використанням мобільного або інтернет-банкінгу): а) на власний строковий депозитний рахунок (від 30 календарних днів) або рахунок за ТП "PRO-ЗАПАС+" в АБ "УКРГАЗБАНК" Входить до вартості п.2 Не понятно-это относится к валюте? Зачем так прятать тарифы?