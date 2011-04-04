|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:41
Квесторе_поверніться
Будь-який на Ваш смак залежно від потреби в коштах з Прозапасу
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6496
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 242 раз.
- Подякували: 1050 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|213601
|
|
|50
|81915
|
|
|18
|21067
|