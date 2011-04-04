RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 769770771772
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  jump написав:- вклади в іноземній валюті – 206,4 млрд грн (+11,5 млрд грн за місяць).

Заробітчани привезли на свята...мабуть.
Не довіряють імяреки рідній гривні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32677
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1648 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:18

Ну это еще остатки пирога от хороших %, думаю скоро будет стабилизация, а потом и на спад летом
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 341
З нами з: 08.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:26

  omb написав:Ну это еще остатки пирога от хороших %, думаю скоро будет стабилизация, а потом и на спад летом

Вклади будуть тільки рости....якщо буде все спокійно з інфляцією та девальвацією.
Народ заспокоївся.
Вже більше року немає банкруцтв банків.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32677
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1648 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:47

  omb написав:Ну это еще остатки пирога от хороших %, думаю скоро будет стабилизация, а потом и на спад летом


7% на кінець року

дядяша строго настрого наказав БСУ
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7721
З нами з: 01.06.14
Подякував: 199 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:11

Это да, но у чинуш работа такая, спокойствие в уши заливать
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 341
З нами з: 08.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 769770771772
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 213603
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 81924
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 21067
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Полiкомбанк (33)
25.02.2020 22:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.