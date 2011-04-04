Заробітчани привезли на свята...мабуть.
Не довіряють імяреки рідній гривні.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 лют, 2020 20:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Заробітчани привезли на свята...мабуть.
Не довіряють імяреки рідній гривні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:18
Ну это еще остатки пирога от хороших %, думаю скоро будет стабилизация, а потом и на спад летом
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:26
Вклади будуть тільки рости....якщо буде все спокійно з інфляцією та девальвацією.
Народ заспокоївся.
Вже більше року немає банкруцтв банків.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:47
7% на кінець року
дядяша строго настрого наказав БСУ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:11
Это да, но у чинуш работа такая, спокойствие в уши заливать
|