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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 лют, 2020 17:28
Раз ветка про байки - пока на уровне слухов , но от работника банка поступила информация, что с апреля наконец могут поднять фонд. До конца года на старых столбах простоим а там может и распогодится.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:32
Surfer
да, если фонд подымут, столбики заиграют новыми красками
Есть вопросы - в личку!
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