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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:28
Re: Байки про банки і не тільки....
Раз ветка про байки - пока на уровне слухов , но от работника банка поступила информация, что с апреля наконец могут поднять фонд. До конца года на старых столбах простоим а там может и распогодится.
Додано: Сер 26 лют, 2020 17:32
Surfer да, если фонд подымут, столбики заиграют новыми красками
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:08
Например, я
Но не вижу в этом никакого риска.
И не только в Альфе, но и в других банках у меня все валютные вклады на долгосроках от трех до пяти лет
Именно поэтому у меня процентные ставки были 8,5%, когда во всех банках 5,5%-6,0%
Да и сейчас у меня ставки 5,75%-6% еще несколько лет будут действовать.
Ну, а если не судьба, то, как говорится: "Бог дал - Бог взял"
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:14
Re: Байки про банки і не тільки....
Навпаки має троха захмаритися...там інфляція в ріст, девальвація.
Тоді ставки вверх.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 19:28
Re: Байки про банки і не тільки....
Смєло мадам!
є чому повчитись в гранд-маестро депозитної справи
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:17
Re: Байки про банки і не тільки....
смелость подкреплена подушками в виде бизнеса, зп, майна.
я например не вижу смысла $ в БС У
гривней "вертеть" спокойнее.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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