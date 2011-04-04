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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 770771772773
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:28

Re: Байки про банки і не тільки....

Раз ветка про байки - пока на уровне слухов , но от работника банка поступила информация, что с апреля наконец могут поднять фонд. До конца года на старых столбах простоим а там может и распогодится.
Surfer
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:32

Surfer да, если фонд подымут, столбики заиграют новыми красками :mrgreen:
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:08

  ihorsic написав:Понятно что это дело личное каждого но..... КТО РИСКУЕТ ДЕПОНУТСЯ В АЛЬФА БАНКЕ ПО $$$ на пять лет???

Например, я :wink:
Но не вижу в этом никакого риска.
И не только в Альфе, но и в других банках у меня все валютные вклады на долгосроках от трех до пяти лет
Именно поэтому у меня процентные ставки были 8,5%, когда во всех банках 5,5%-6,0%
Да и сейчас у меня ставки 5,75%-6% еще несколько лет будут действовать.

Ну, а если не судьба, то, как говорится: "Бог дал - Бог взял" :mrgreen:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:14

Re: Байки про банки і не тільки....

  Surfer написав:там может и распогодится.

Навпаки має троха захмаритися...там інфляція в ріст, девальвація.
Тоді ставки вверх.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:Именно поэтому у меня процентные ставки были 8,5%, когда во всех банках 5,5%-6,0%
Да и сейчас у меня ставки 5,75%-6% еще несколько лет будут действовать.



Смєло мадам!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:Смєло мадам!


смелость подкреплена подушками в виде бизнеса, зп, майна.
я например не вижу смысла $ в БС У
гривней "вертеть" спокойнее.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:57

  Goodman написав:
  greenozon написав:Смєло мадам!


смелость подкреплена подушками в виде бизнеса, зп, майна.
я например не вижу смысла $ в БС У
гривней "вертеть" спокойнее.


А судя по подписи вашей, вы только доллары и покупаете :)
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Моно https://monobank.ua/r/G8Cu Форвард банк http://lx4.me/c/mzTSUKRf
jurasja
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:12

Re: Байки про банки і не тільки....

Міжбанківські платежі через СЕП будуть доступні у режимі 23/7 з 01 квітня 2020 року
Система електронних платежів Національного банку (далі – СЕП) переходить на розширений регламент роботи з 01 квітня 2020 року*. Це передбачає доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень (23/7).
Водночас виконання банками міжбанківського переказу коштів через СЕП у режимі 23/7 є добровільною опцією. Банки самостійно прийматимуть рішення щодо часу початку та завершення роботи в СЕП на підставі власних потреб та потреб своїх клієнтів.
https://bank.gov.ua/news/all/mijbankivs ... -2020-roku
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:32

Сотрудница банка говорит, что нбу поднимает плату за сеп... Так что вскоре надо будет все перепроверять
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
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  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:А як із стовпами в ВІСовій банці?

Знайшов зростаючий...13% на 555 днів...є поповнення.
https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 2-2020.pdf


Це не стовп.
100% поповнення
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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