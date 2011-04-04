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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 780781782783>
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 22:22

мова за дядЯшу
про лоха це в іншу гілку :)
я вважаю ці люди абсолютно різні можна сказати із різних галактик.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 13:14

  greenozon написав:мова за дядЯшу
про лоха це в іншу гілку :)
я вважаю ці люди абсолютно різні можна сказати із різних галактик.


Народна мудрість: риба гниє з голови. Ну, а час покаже :wink:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 13:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:топите за Зеленого Лоха

За Зелений туман?
Ні, але дії НБУ зрозумілі.
Потрібно забезпечити кредитування...тоді будуть перспективи в економіці.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 18:06

Гончарук и правительство в отставке. Интересно, как это повлияет на депозиты...
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alex2013a90
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 20:09

alex2013a90 Та никак... это надо чтоб НБУ шота начал :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 20:38

  alex2013a90 написав:Гончарук и правительство в отставке. Интересно, как это повлияет на депозиты...

Більше питання до валюти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 20:48

Re: Байки про банки і не тільки....

  alex2013a90 написав:Гончарук и правительство в отставке. Интересно, как это повлияет на депозиты...


Там же было сказано "и тем и другим" - общий курс не поменяется.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 22:06

Новий уряд без екомічного блоку....на покращення в економіці сподіватись марно...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 22:35

Квесторе_поверніться Уманский старый боец, так что финансами толкнут)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 22:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:на покращення в економіці сподіватись марно...мабуть.


Вже скоро рік, як марно сподіватись!
Кругом туман!
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