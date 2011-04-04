мова за дядЯшу
про лоха це в іншу гілку
я вважаю ці люди абсолютно різні можна сказати із різних галактик.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 бер, 2020 22:22
мова за дядЯшу
про лоха це в іншу гілку
я вважаю ці люди абсолютно різні можна сказати із різних галактик.
+50грн !
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Додано: Сер 04 бер, 2020 13:14
Додано: Сер 04 бер, 2020 13:50
Re: Байки про банки і не тільки....
За Зелений туман?
Ні, але дії НБУ зрозумілі.
Потрібно забезпечити кредитування...тоді будуть перспективи в економіці.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 18:06
Гончарук и правительство в отставке. Интересно, как это повлияет на депозиты...
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Додано: Сер 04 бер, 2020 20:09
alex2013a90 Та никак... это надо чтоб НБУ шота начал
Додано: Сер 04 бер, 2020 20:38
Більше питання до валюти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 04 бер, 2020 20:48
Re: Байки про банки і не тільки....
Там же было сказано "и тем и другим" - общий курс не поменяется.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 04 бер, 2020 22:06
Новий уряд без екомічного блоку....на покращення в економіці сподіватись марно...мабуть.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 22:35
Квесторе_поверніться Уманский старый боец, так что финансами толкнут)
Додано: Сер 04 бер, 2020 22:51
Re: Байки про банки і не тільки....
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