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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:11
Re: Байки про банки і не тільки....
НБУ как священная корова, недоторканни*
Додано: Чет 05 бер, 2020 08:13
Re: Байки про банки і не тільки....
Кажуть, шмигаль на малий курс сварився, мабуть буде девал...
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Додано: Чет 05 бер, 2020 08:30
Девал і Шмигаля привалить.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 08:32
Хто має борги...може бути корисно
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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