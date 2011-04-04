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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 781782783784>
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:11

Re: Байки про банки і не тільки....

НБУ как священная корова, недоторканни*
Acceptus
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 08:13

Re: Байки про банки і не тільки....

Кажуть, шмигаль на малий курс сварився, мабуть буде девал...
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 08:30

  chipmunk написав:Кажуть, шмигаль на малий курс сварився, мабуть буде девал...

Девал і Шмигаля привалить.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 08:32

Хто має борги...може бути корисно
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:38

Гарно так Оксана написала...для загального розвитку в сфері фінансів
http://finbalance.com.ua/news/markarova-pidbila-pidsumki-svo-roboti-v-minfini
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:06

Національний банк України змінив перелік системно важливих банків.

"Кількість банків лишилась незмінна і складає 14 установ, водночас замість Укрсоцбанку, який минулого року приєднався до Альфа-Банку, до переліку увійшов А-Банк"

Так чином, системно важливими банками визначено:
А-Банк;

Альфа-банк;

Кредобанк;

ОТП банк;

Ощадбанк;

Південний;

Приватбанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк Аваль;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрексімбанк;

Укрсиббанк;

Універсал банк.
Для системно важливих банків діють підвищені вимоги, покликані забезпечити додатковий запас їх стійкості. Додатково до нормативного значення достатності основного капіталу вони мають сформувати буфер системної важливості, який почне діяти з 1 січня 2021 року і залежатиме від значення показника системної важливості банку
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... spisok.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:06

  greenozon написав:мова за дядЯшу
про лоха це в іншу гілку :)
я вважаю ці люди абсолютно різні можна сказати із різних галактик.


Диму без вогня не буває, або дядЯша гудбай.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:26

  chipmunk написав:Кажуть, шмигаль на малий курс сварився, мабуть буде девал...


шмигаль человек рената. а ренату надо дол. по 27-28 :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  Игорь Алексеевич написав:шмигаль человек рената. а ренату надо дол. по 27-28
на одном курсе они долго не протянут , гончар в более выгодное время зашел и .... пролетел. И это прошмыгает дальше, жду очередную "яресько".
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:52

  Goodman написав:
  Игорь Алексеевич написав:шмигаль человек рената. а ренату надо дол. по 27-28
на одном курсе они долго не протянут , гончар в более выгодное время зашел и .... пролетел. И это прошмыгает дальше, жду очередную "яресько".

гончар был человеком бени.
беня проиграл битву ренату, т.к. ренат и ЗЕ стали кинтами.
теперь будет курс на 28, т.к. у рената вся промышленность ушла в минус с курсом 23. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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