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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 781782783784
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:01

Re: Байки про банки і не тільки....

  Игорь Алексеевич написав:беня проиграл битву ренату


бєня так просто не здасться
тим більше що ситуація в нього критична (міжнародні суди, блокіровка-заморозка активів і тд і тп)
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:02

Кто теперь имеет доступ к банковской тайне — список структур
Ранее право досудебного доступа имели
-СБУ,
-налоговая служба,
-Нацполиция,
-Антимонопольный комитет Украины.

Теперь список шире:

-Органы прокуратуры,
-СБУ,
-Государственное бюро расследований,
-Нацполиция,
-НАБУ,
-Антимонопольный комитет;
-Государственная налоговая служба;
-Госфинмониторинг;
-Органы государственной исполнительной службы, частные исполнители по их письменному требованию по вопросам исполнения решений судов и решений, подлежащих принудительному исполнению;
-Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Регулятор может затребовать данные в случаях самостоятельного представления банком информации о банке как эмитенте и административных данных в соответствии с законами о ценных бумагах и фондовом рынке;
-Другой банк — в случаях, предусмотренных законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
-АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов). Доступ предоставляется по письменному требованию в связи с розыском активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве;
-Властям других стран, если они буду разыскивать в Украине людей или компании, которые помогают их резидентам укрывать от налогообложения доходы.
-НАПК по антикоррупционному законодательству.
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  #<1 ... 781782783784
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