бєня так просто не здасться
тим більше що ситуація в нього критична (міжнародні суди, блокіровка-заморозка активів і тд і тп)
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 05 бер, 2020 22:01
Re: Байки про банки і не тільки....
бєня так просто не здасться
тим більше що ситуація в нього критична (міжнародні суди, блокіровка-заморозка активів і тд і тп)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 05 бер, 2020 22:02
Кто теперь имеет доступ к банковской тайне — список структур
Ранее право досудебного доступа имели
-СБУ,
-налоговая служба,
-Нацполиция,
-Антимонопольный комитет Украины.
Теперь список шире:
-Органы прокуратуры,
-СБУ,
-Государственное бюро расследований,
-Нацполиция,
-НАБУ,
-Антимонопольный комитет;
-Государственная налоговая служба;
-Госфинмониторинг;
-Органы государственной исполнительной службы, частные исполнители по их письменному требованию по вопросам исполнения решений судов и решений, подлежащих принудительному исполнению;
-Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Регулятор может затребовать данные в случаях самостоятельного представления банком информации о банке как эмитенте и административных данных в соответствии с законами о ценных бумагах и фондовом рынке;
-Другой банк — в случаях, предусмотренных законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
-АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов). Доступ предоставляется по письменному требованию в связи с розыском активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве;
-Властям других стран, если они буду разыскивать в Украине людей или компании, которые помогают их резидентам укрывать от налогообложения доходы.
-НАПК по антикоррупционному законодательству.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|